Anläggare till Mark- och Anläggningsenheten
Sundbybergs kommun / Anläggningsarbetarjobb / Sundbyberg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Sundbyberg
2026-07-02
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Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Du vill utveckla. Och bevara. Precis som vi.
I Mark- Anläggningsenheten erbjuds du en möjlighet att ingå i en värderingsstyrd anläggningsorganisation.
Vi söker efter kreativa och erfarna anläggare med förkärlek till finplanering som tillsammans med oss bidrar till att skapa en levande, trygg och sammanhållen stad med liv och rörelse i alla stadsdelar.
Vi är övertygade att trivsel och arbetsglädje ger ökad personlig initiativförmåga och yrkesskicklighet.
Som anläggare bidrar du till att kvalitetssäkra produktionen i tilldelade projekt. Från idé och gestaltning, till utförande och överlämnande skapar vi tillsammans ett ägandeskap i hela processen, och kan med en snabb och effektiv arbetsgång med fokus på våra kärnvärden, aktivt kvalitetssäkra stadens reinvesteringsbehov.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att självständigt utföra mark- och anläggningsarbeten såsom stenläggningar, plattsättningar, murningsarbeten och schaktarbeten.
Vi vill att du har minst 6 års erfarenhet från anläggningsbranchen. Du har god yrkesetik och verkar för en god arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Minst 6 års erfarenhet från anläggningsbranschen
B-körkort
Arbete på väg 1.2 och 1.3
God yrkesestetik
Fokus på arbetsmiljö och säkerhet
Meriterande
Maskinkort
Hjullastarkort
Grundläggande datorkunskaper, då vi rapporterar allt digitalt
Vi tror att du gillar när det händer mycket och att du snabbt kan anpassa dig till nya projekt och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i team, är du också en lagspelare som har lätt för att få kontakt med andra. Du är ansvarstagande och ser lösningar istället för problem. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och dina värderingar, och förväntar oss att du vill utveckla och bygga vidare på dina kompetenser.
Med ett "hela staden perspektiv" bidrar du till att stärka Sundbyberg stads varumärke samt arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för att nå gemensamma mål i Agenda 2030. (Läs gärna mer om vår vision på www.sundbyberg.se).
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök senast den 30 augusti 2026, men vänta inte, urval och intervjuer sker löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Enhetschef
Magnus Lundin magnus.lundin@sundbyberg.se Jobbnummer
9989397