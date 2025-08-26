Anläggare till kund i Stockholm
Som anläggare i detta projekt jobbar du med allt inom markarbeten så som dränering, schakt och grov/finplanering. Du arbetar efter ritning och arbetsorder och har en god förståelse för anläggningen samt är van vid att arbeta fysiskt. Arbetstider är måndag - fredag 07.00-16.00.Profil
Vi söker en person som är fysiskt stark, har ett sinne för precision och som är noggrann i sitt arbete. Du bör ha erfarenhet av grov- och finplanering, schakt och dränering. Allt inom markarbeten. Det är meriterande om du har erfarenhet av felavhjälpande underhåll och reparationer av bland annat lekplats-utrustning, staket, stolpar och andra arbeten inom området. Du har yrkesbevis som anläggare.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industri- och montagebranschen. Det är ett familjeföretag som drivs och ägs av bröderna Simon Borsos och Linus Lööw Spadaro. Genom sina egna och övriga bröders erfarenheter av arbete inom industriell tillverkning och montageverksamhet, föddes idén om ett företag med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga yrkesarbetare i Sverige. Ersättning
