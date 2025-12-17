Anläggare till Gata/Park avdelningen
2025-12-17
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Anläggare till Gata/Parkavdelningen
Teknik- och fritidsförvaltningen, Värnamo kommun
Vill du vara med och bygga framtidens infrastruktur? Vi söker nya anläggare inom rörläggning och ytskiktsjobb och erbjuder:
- Tillsvidareanställning med bra löne- och anställningsvillkor samt förmåner
- Möjlighet till utveckling och karriärsteg med en lönetrappa
- Betydelsefulla och varierande arbetsuppgifter med frihet under ansvar
- Ett starkt och stöttande team där vi arbetar tillsammans
- 25 semesterdagar (31 dagar för dig över 40)
- Extra ersättning vid beredskap
Utöver detta erbjuder vi en trygg arbetsplats där du får möjlighet att växa och bygga vidare på dina intressen och kunskaper inom anläggning - utifrån dina möjligheter.
Vi söker en driven anläggare inom rörläggning och ytskiktsjobb!
Vi letar efter dig som har rätt inställning och driv för att säkerställa Värnamo kommuns infrastruktur. Erfarenhet är ett plus, men din vilja att utvecklas, skapa och bidra är det vi värdesätter mest. Här är de egenskaper och förmågor vi ser som viktiga för att lyckas hos oss:
Krav och egenskaper:
- Du är självständig och tar initiativ för att driva arbetet framåt.
- Du har en bra problemlösningsförmåga och hittar snabbt lösningar.
- Du stöttar arbetsledaren med daglig planering och styrning
Du har erfarenhet eller utbildning inom bygg/anläggning.
- Trivs med fysiskt arbete utomhus och har bra kondition.
- Bra på att samarbeta i team, serviceinriktad och lösningsfokuserad.
- Noggrann och delar gärna idéer och lösningar med kollegor och arbetsledare.
B-körkort är ett av våra krav när du arbetar hos oss.
Meriterande om du har erfarenhet av:
- Rörläggning, gärna minst 4-6 års erfarenhet av större projekt och VA-projekt
- Certifiering i rörsvetsning (krav för rörläggningstjänst)
- C-körkort eller förarbevis för hjullastare,
Dina arbetsuppgifter och arbetsplats
Som vi nämnt tidigare kommer dina arbetsuppgifter att vara varierande, spännande och roliga, både i omfattning och karaktär. Vi arbetar med stolthet och professionalism och lägger stor vikt vid kvalitet i vårt arbete. Vårt mål är att bygga för allmänheten, förvalta och skapa långsiktiga värden.
Du kommer att arbeta inom kommunens geografiska gränser, och dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara:
- Nyanläggning av kommunens gator, gång- och cykelvägar, grönområden och parker
- Nyanläggning och renovering av kommunens vatten- och avloppsnät
- Beredskap kan förekomma i tjänsten
Vi är en grupp på 50 yrkesstolta medarbetare inom olika områden med intressanta arbetsuppgifter fördelat på administration, anläggning, gatudrift och park.
Som anläggare/rörläggare arbetar man parvis, men du kommer att ha möjlighet att lära känna många kollegor.
Information om anställningen
Vi erbjuder en trygg tillsvidareanställning med bra villkor och förmåner.
- Individuell lönesättning tillämpas, och anställningsvillkoren regleras i kollektivavtal.
- Arbetstiderna är förlagda mellan 7:00 och 16:00 där vi främjar ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv.
- Vi tar stor hänsyn till din hälsa och kan erbjuda en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt.
Läs mer om oss som arbetsplats, våra anställningsvillkor och förmåner här: Att jobba hos oss - Värnamo kommun (varnamo.se)
Värnamo kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Vi arbetar aktivt för att skapa en diskrimineringsfri miljö där alla har lika möjligheter.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-18.
Din ansökan skickar du in via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, Varbi.
Ansökningar och urval kommer att hanteras löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Vänligen skicka med:
- Cv
- Personligt brev
- Referenser tas efter eventuell intervju
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.
Teknik- och fritidsförvaltningen. Vi är med och bygger nya anläggningar och fastigheter, underhåller kommunens lokaler och utvecklar friluftslivet. Vi ger även stöd till föreningar och sköter om gator, vägar, parker, dricksvatten och avloppsvatten. Hos oss hittar du dessutom simhallen, hälsocenter och fritidsbiblioteken.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fritidsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/571". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- Och Fritidsförvaltningen, Gata-/park-Avdelningen, Gata Kontakt
Martin Eriksson 0370-377660 Jobbnummer
9650960