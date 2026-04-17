Anläggare sökes till växande bolag!
Nu söker vi engagerade och erfarna anläggningsarbetare till MGAB och deras verksamhet i Skåne.Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
MGAB har en tydlig vision: att vara det ledande markföretaget i Skåne och Halland. Vi levererar alltid kvalitet, håller våra tidsplaner och bygger långvariga relationer med våra kunder.
Våra kärnvärden är enkla men viktiga:
Hög kvalitet i allt vi gör
Punktlighet och ordning
Engagemang i varje projekt
Vi utför markentreprenader inom bland annat:
Kommunala byggnader - Vi genomför projekt för offentliga byggnader med fokus på hållbarhet och funktionalitet.
Industri - Vi levererar skräddarsydda lösningar för industriella anläggningar, från markberedning till färdigställande.
Infrastruktur - Vi bygger och förbättrar vägar, VA, grönytor, park
Exploatering - Vi erbjuder tjänster inom markexploatering för att maximera värdet av varje projekt.
Servicearbeten - Vi utför även servicearbeten för att underhålla och förbättra befintliga anläggningar, vilket säkerställer långsiktig hållbarhet och funktion
Din roll
Vi söker nu drivna anläggningsarbetare som vill växa med oss. Hos MGAB blir du en nyckelspelare i våra projekt där kvalitet, säkerhet och effektivitet står i fokus.
Dina uppgifter
Utföra mark- och anläggningsarbeten enligt ritning och instruktion.
Se till att arbetet sker säkert och enligt lagar och rutiner.
Bidra till att projekt håller tid och kvalitet.
Ta ansvar för verktyg, material och maskiner.
Samarbeta med arbetsledning, maskinförare och kollegor.
Exempel på arbetsmoment
Schaktning, fyllning och packning.
Anläggning av VA, dagvatten och dränering.
Sättning av kantsten, plattor och annan beläggning.
Förberedelse av ytor för asfalt, grus och grönytor.
Höjd- och lägeskontroller med laser/mätinstrument.
Mindre maskinarbeten (om behörighet finns).
Vi söker dig som har
Erfarenhet av att läsa ritningar.
Vana av laser och mätinstrument.
B-körkort (krav).
Och som är
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
En lagspelare med god samarbetsförmåga.
Flexibel och initiativtagande även när förutsättningarna ändras.
Vad du får hos oss
Hos MGAB får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av ett engagerat team där din insats gör skillnad - varje dag. Vi erbjuder en arbetsmiljö med hög laganda, utvecklingsmöjligheter och stolta projekt som syns och används i samhället.
Låter det som något för dig? Sök idag och hjälp oss bygga framtidens marklösningar!
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9860622