Anläggare sökes till tryggt och stabilt företag
Prowork Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Malmö Visa alla anläggningsarbetarjobb i Malmö
2026-03-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Anläggare till spännande projekt i Skåne - väx tillsammans med Prowork!
Vill du arbeta i projekt där din kompetens verkligen gör skillnad? På Prowork söker vi nu flera erfarna och engagerade anläggare till uppdrag i Skåne - främst i Malmö, Lund och Helsingborg.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får möjligheten att vara en del av ett starkt team, utvecklas i din yrkesroll och arbeta i välplanerade projekt med fokus på kvalitet, säkerhet och yrkesstolthet.
Om rollen
Som anläggare via Prowork blir du en viktig del av projektens framgång. Du arbetar nära arbetsledning och kollegor för att säkerställa att arbetet utförs effektivt, säkert och enligt plan.
Vi samarbetar med etablerade aktörer inom mark och anläggning, vilket innebär varierande projekt och goda möjligheter till långsiktiga uppdrag. Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Utföra mark- och anläggningsarbeten enligt ritning och instruktion
Säkerställa att arbetet följer gällande säkerhetskrav och rutiner
Bidra till att projekt levereras enligt tidsplan och kvalitetsmål
Hantera verktyg, material och maskiner på ett ansvarsfullt sätt
Samarbeta tätt med arbetsledning, maskinförare och övriga teamet
Exempel på arbetsmoment
Schaktning, fyllning och packning
VA-arbeten, dagvatten och dränering
Sättning av kantsten, plattor och andra ytskikt
Förberedelse inför asfalt, grus och grönytor
Höjd- och lägeskontroller med laser/mätinstrument
Enklare maskinarbeten (vid behörighet)
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av anläggningsarbete
Kan läsa och arbeta efter ritningar
Har erfarenhet av laser och mätinstrument
Innehar B-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i team och bidrar till en god arbetsmiljö
Vi erbjuder dig:
En arbetsgivare som sätter våra medarbetare i fokus. Vi vet att engagerade och trygga medarbetare skapar de bästa resultaten. Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor
Möjlighet till utveckling och långsiktiga uppdrag
Ett nära och personligt samarbete
Projekt hos seriösa och etablerade kunder
Vi matchar rätt person med rätt projekt - och vi följer dig längs vägen.
Låter det här som nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Prowork!
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9803655