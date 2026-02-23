Anläggare sökes Mark & Anläggning | Stockholm

Totalmark entreprenad Stockholm AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2026-02-23


Totalmark Entreprenad Stockholm AB växer och söker nu en driven och självgående anläggare till vårt team i Stockholm.
Vi arbetar med mark- och anläggningsprojekt åt privatpersoner och företag i Storstockholm.
Arbetsuppgifter
Stenläggning (marksten, granithäll, kantsten)
Dränering och isolering av husgrunder
Schakt- och grundarbeten
Gjutning av plattor och grund
Poolbyggen
Finplanering och återställning

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Kan arbeta självständigt och i team
Förstår ritningar och nivåer
Är noggrann och lösningsorienterad
Har B-körkort

Meriterande:
Maskinvana
Yrkesbevis
Vana av L-stöd, VA-arbeten

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning (provanställning 6 mån)
Konkurrenskraftig lön
Varierande projekt
Ett växande bolag med höga ambitioner
Möjlighet att utvecklas i rollen

Placering
Stockholm med omnejd.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: magnus@totalmark.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Totalmark entreprenad Stockholm AB (org.nr 559303-5230)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Magnus Cederlund
magnus@totalmark.se
0723520132

Jobbnummer
9757470

