Anläggare sökes Mark & Anläggning | Stockholm
2026-02-23
Totalmark Entreprenad Stockholm AB växer och söker nu en driven och självgående anläggare till vårt team i Stockholm.
Vi arbetar med mark- och anläggningsprojekt åt privatpersoner och företag i Storstockholm.
Arbetsuppgifter
Stenläggning (marksten, granithäll, kantsten)
Dränering och isolering av husgrunder
Schakt- och grundarbeten
Gjutning av plattor och grund
Poolbyggen
Finplanering och återställning
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Kan arbeta självständigt och i team
Förstår ritningar och nivåer
Är noggrann och lösningsorienterad
Har B-körkort
Meriterande:
Maskinvana
Yrkesbevis
Vana av L-stöd, VA-arbeten
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning (provanställning 6 mån)
Konkurrenskraftig lön
Varierande projekt
Ett växande bolag med höga ambitioner
Möjlighet att utvecklas i rollen
Placering
Stockholm med omnejd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: magnus@totalmark.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalmark entreprenad Stockholm AB
(org.nr 559303-5230) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Magnus Cederlund magnus@totalmark.se 0723520132 Jobbnummer
9757470