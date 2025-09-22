Anläggare/Rörläggare till projekt i Gnesta & Falun
2025-09-22
Schnell Rekrytering AB söker nu, för vår kunds räkning, självgående och erfarna anläggare/rörläggare till pågående och kommande infrastrukturprojekt i Mellansverige. Vår kund är ett väletablerat entreprenadföretag inom mark och anläggning, med fokus på rörläggning för vatten, avlopp, dagvatten och fjärrvärme.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Som rörläggare blir du en del av ett team på ett stabilt företag som driver projekt från Umeå i norr till Jönköping i söder. Du placeras på det projekt där behovet finns - just nu söker vi främst till:
Gnesta (Södertälje kommun) - Just nu ett vägprojekt längs väg 57, om- och nybyggnation med tillhörande anläggningsarbeten. Projektet pågår till oktober 2026.
Falun (Tallskogen) - Just nu ett VA-projekt som pågår till oktober 2026. Här söker vi 1-2 personer.
Arbetstiden är förlagd måndag till torsdag, 10 timmar per dag, vilket innebär att du åker hem torsdag eftermiddag (ca 12-15). Varannan fredag är arbetsdag.
Boende ordnas av arbetsgivaren om du inte löser det själv - i vissa fall kan även uppställningsplats för husvagn erbjudas.Arbetsuppgifter
Rörläggning inom mark- och anläggningsarbeten (VA, dagvatten, fjärrvärme).
Säkerställa kvalitet, säkerhet och noggrannhet i arbetet.
Samarbeta nära arbetsledare, maskinister och kollegor för att nå projektmålen.
Bidra till en positiv arbetsmiljö och laganda.Profil
Vi söker dig som är:
Självgående och erfaren anläggare/rörläggare inom mark- och anläggningsarbete.
Praktiskt lagd, tekniskt intresserad och med ett tydligt säkerhetstänk.
Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
En lagspelare som bidrar till samarbete, kvalitet och en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
B-körkort.
Meriterande:
Förarbevis för lastmaskin.
Kurs i rörläggning.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt företag med god ekonomi och långsiktiga projekt.
Kollektivavtal och lön enligt avtal, med möjlighet till individuella anpassningar.
En familjär företagskultur med korta beslutsvägar.
Varierade och utvecklande arbetsuppgifter i större samhällsbyggnadsprojekt.
Hjälp med boende vid behov.Så ansöker du
Vill du bli en del av ett engagerat arbetslag i ett företag med långsiktighet och trivsel i fokus?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
