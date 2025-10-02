Anläggare/Rörläggare till Pollex i Göteborg!
Prowork Göteborg AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Rörläggare/Anläggare till framtidens VA-lösningar - Göteborg
Vill du jobba med smarta, hållbara lösningar och vara en del av ett starkt team? Vår kund, en ledande aktör inom schaktfri renovering av VA-nät, söker nu en självgående och lösningsorienterad rörläggare/anläggare till sina projekt i Göteborg.
Om jobbet
Du kommer arbeta med:
Rörläggning och schakt
PE-svetsning och rörspräckning
Varierande tekniska installationer
Arbetet är fritt, omväxlande och sker i team - där samarbete är A och O.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av VA-arbeten
B-körkort
God svenska i tal och skrift
En positiv inställning och gillar att lösa problem
Meriterande: Erfarenhet av PE-svetsning.
Vi erbjuder:
Fast anställning direkt hos kund
Trygga villkor och goda förmåner
Utbildning och utvecklingsmöjligheter
Intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!#prwrk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pollex Aktiebolag Kontakt
Alicia Jason alicia.jason@prowork.se Jobbnummer
9537729