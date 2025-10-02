Anläggare/Rörläggare till Pollex i Göteborg!

Prowork Göteborg AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg
2025-10-02


Rörläggare/Anläggare till framtidens VA-lösningar - Göteborg

Vill du jobba med smarta, hållbara lösningar och vara en del av ett starkt team? Vår kund, en ledande aktör inom schaktfri renovering av VA-nät, söker nu en självgående och lösningsorienterad rörläggare/anläggare till sina projekt i Göteborg.

Om jobbet

Du kommer arbeta med:

Rörläggning och schakt

PE-svetsning och rörspräckning

Varierande tekniska installationer

Arbetet är fritt, omväxlande och sker i team - där samarbete är A och O.

Vi söker dig som har:

Erfarenhet av VA-arbeten

B-körkort

God svenska i tal och skrift

En positiv inställning och gillar att lösa problem

Meriterande: Erfarenhet av PE-svetsning.

Vi erbjuder:

Fast anställning direkt hos kund

Trygga villkor och goda förmåner

Utbildning och utvecklingsmöjligheter

Intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!#prwrk

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pollex Aktiebolag

Kontakt
Alicia Jason
alicia.jason@prowork.se

Jobbnummer
9537729

