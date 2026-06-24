Anläggare och rörläggare i Fagersta sökes - (7 platser)

Swedstaff Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Fagersta
2026-06-24


Visa alla anläggningsarbetarjobb i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Avesta eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Swedstaff Sverige AB i Fagersta, Uppsala, Järfälla, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker nu sju (7) erfarna yrkesarbetare inom anläggning och rörläggning för tillsvidareanställning.
Om tjänsten;
Arbetet omfattar mark- och anläggningsarbeten samt rörläggning i projekt där både nyanläggning och underhåll ingår. Arbetsuppgifterna varierar beroende på roll och kompetens.
Arbetstid:
Måndag–torsdag kl. 06:30–16:00
Fredag kl. 06:30–13:00

Publiceringsdatum
2026-06-24

Dina arbetsuppgifter
Anläggare:
Mark- och anläggningsarbete
Justering och stensättning
Trädgårdsarbeten
Montage av lekutrustning, staket och belysning

Rörläggare:
Rörläggning i mark
Muffsvetsning
Arbete med VRS-system

Kvalifikationer
Gemensamma krav:
APV (Arbete på väg)
B-körkort (manuell växellåda)
Utbildning inom:
Kvartsdamm
Säkra schakt
Säkra lyft
Heta arbeten

För rörläggare tillkommer:
Utbildning inom Säkert Vatten
Utbildning inom asbest

Anställningsform:
Tillsvidareanställning.

Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet inom anläggnings- eller rörläggningsarbete, arbetar självständigt men också bra i team, och har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: info@swedstaff.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swedstaff Sverige AB (org.nr 559569-8118)
737 40  FAGERSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9977759

Prenumerera på jobb från Swedstaff Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Swedstaff Sverige AB: