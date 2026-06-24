Anläggare och rörläggare i Fagersta sökes - (7 platser)
Swedstaff Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Fagersta Visa alla anläggningsarbetarjobb i Fagersta
2026-06-24
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Vi söker nu sju (7) erfarna yrkesarbetare inom anläggning och rörläggning för tillsvidareanställning.
Om tjänsten;
Arbetet omfattar mark- och anläggningsarbeten samt rörläggning i projekt där både nyanläggning och underhåll ingår. Arbetsuppgifterna varierar beroende på roll och kompetens.
Arbetstid:
Måndag–torsdag kl. 06:30–16:00
Fredag kl. 06:30–13:00Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Anläggare:
Mark- och anläggningsarbete
Justering och stensättning
Trädgårdsarbeten
Montage av lekutrustning, staket och belysning
Rörläggare:
Rörläggning i mark
Muffsvetsning
Arbete med VRS-systemKvalifikationer
Gemensamma krav:
APV (Arbete på väg)
B-körkort (manuell växellåda)
Utbildning inom:
Kvartsdamm
Säkra schakt
Säkra lyft
Heta arbeten
För rörläggare tillkommer:
Utbildning inom Säkert Vatten
Utbildning inom asbest
Anställningsform:
Tillsvidareanställning.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet inom anläggnings- eller rörläggningsarbete, arbetar självständigt men också bra i team, och har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: info@swedstaff.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedstaff Sverige AB
(org.nr 559569-8118)
737 40 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9977759