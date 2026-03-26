Anläggare & Maskinister sökes Byggbröderna i Falkenberg AB
2026-03-26
Byggbröderna i Falkenberg AB är ett lokalt förankrat byggföretag med lång historia och bred kompetens inom bygg, mark och betong. Vi är en helhetsleverantör med cirka 40 yrkesskickliga medarbetare och ett starkt fokus på kvalitet, laganda och ansvar. Nu förstärker vi teamet och söker både anläggningsarbetare och maskinister.
Om tjänsterna
Vi söker dig som vill ta dig an spännande och varierade anläggningsprojekt i Hallandsregionen. Hos oss arbetar du med riktiga utmaningar - från grundarbete till färdigt resultat - tillsammans med engagerade kollegor som vet vad de håller på med.
Vi erbjuder både fast anställning och tidsbegränsade tjänster beroende på din situation och våra behov.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av anläggningsarbete och/eller maskinkörning
Är ansvarstagande och levererar arbete av hög kvalitet
Trivs i ett team med god stämning och korta beslutsvägar
Vill vara en del av ett företag där det finns utrymme att växa
Vi erbjuder:
Varierande och meningsfulla arbetsuppgifter
En trygg och engagerad arbetsmiljö
Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling
Lön enligt kollektivavtalPubliceringsdatum2026-03-26Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till: ansokan@byggbroderna.com
Frågor besvaras av: 0346-140 70
Läs mer om oss: www.byggbroderna.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: Jak@byggbroderna.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.




Jan-Åke Kjeller jak@byggbroderna.com 0761-025000
