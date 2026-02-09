Anläggare / Markarbetare sökes - Luleå, Boden & Piteå
2026-02-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Nkraft Bemanning AB fortsätter att växa och söker nu erfarna anläggare/markarbetare till pågående och planerade VA-projekt i Norrbotten, främst i Luleå, Boden och Piteå. Uppdragen är långsiktiga med goda möjligheter till fortsatt arbete.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som anläggare/markarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom mark och VA. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor i mindre team. Projekten omfattar bland annat nyanläggning och underhåll av VA-system.Dina arbetsuppgifter
VA-arbeten såsom rörläggning, schakt och återfyllnad
Förberedande och avslutande markarbeten
Arbete enligt ritningar och instruktioner
Samarbete med arbetsledning och övriga yrkesarbetareKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av VA-arbeten (krav)
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Ansvarstagande och noggrann i ditt arbete
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder
Lön enligt gällande kollektivavtal
Flexibla arbetstider: måndag-torsdag eller måndag-fredag
Boende kan ordnas vid behov
Trygg anställning med stabila och långsiktiga projekt
God arbetsmiljö, tydlig arbetsledning och trevliga kollegorÖvrig information
Startdatum: Mars 2026
Placering: Luleå, Boden och PiteåSå ansöker du
Skicka in din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande.
Ansök här:https://www.nkraft.se/jobs/5570637-markarbetareKontaktperson för detta jobb
Carl-David Almqvist carl-david@nkraft.se
073-059 46 12 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: carl.david@nkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se/
Storgatan 52 B (visa karta
)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Carl-David Almqvist Carl-David@nkraft.se 073-059 46 12 Jobbnummer
9732882