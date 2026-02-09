Anläggare / Markarbetare sökes - Luleå, Boden & Piteå

N Kraft Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Piteå
2026-02-09


Visa alla anläggningsarbetarjobb i Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Skellefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos N Kraft Bemanning AB i Piteå, Luleå, Boden, Skellefteå, Arvidsjaur eller i hela Sverige

Nkraft Bemanning AB fortsätter att växa och söker nu erfarna anläggare/markarbetare till pågående och planerade VA-projekt i Norrbotten, främst i Luleå, Boden och Piteå. Uppdragen är långsiktiga med goda möjligheter till fortsatt arbete.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Om tjänsten
Som anläggare/markarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom mark och VA. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor i mindre team. Projekten omfattar bland annat nyanläggning och underhåll av VA-system.

Dina arbetsuppgifter
VA-arbeten såsom rörläggning, schakt och återfyllnad
Förberedande och avslutande markarbeten
Arbete enligt ritningar och instruktioner
Samarbete med arbetsledning och övriga yrkesarbetare

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av VA-arbeten (krav)
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Ansvarstagande och noggrann i ditt arbete
B-körkort är ett krav

Vi erbjuder
Lön enligt gällande kollektivavtal
Flexibla arbetstider: måndag-torsdag eller måndag-fredag
Boende kan ordnas vid behov
Trygg anställning med stabila och långsiktiga projekt
God arbetsmiljö, tydlig arbetsledning och trevliga kollegor

Övrig information
Startdatum: Mars 2026
Placering: Luleå, Boden och Piteå

Så ansöker du
Skicka in din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande.
Ansök här:
https://www.nkraft.se/jobs/5570637-markarbetare

Kontaktperson för detta jobb
Carl-David Almqvist
carl-david@nkraft.se
073-059 46 12

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: carl.david@nkraft.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N Kraft Bemanning AB (org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se/
Storgatan 52 B (visa karta)
941 31  PITEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Carl-David Almqvist
Carl-David@nkraft.se
073-059 46 12

Jobbnummer
9732886

Prenumerera på jobb från N Kraft Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos N Kraft Bemanning AB: