Anläggare mark & anläggning (Stockholm)
2025-12-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalmark entreprenad Stockholm AB i Stockholm
Totalmark söker nu en anläggare till våra projekt i Stockholmsområdet.
Vi arbetar främst hos privatpersoner men även mot företag och fastighetsägare.
Om rollen
Du arbetar i produktionen tillsammans med arbetsledare, maskinist och övriga yrkesarbetare.
Fokus ligger på utförande, kvalitet och tempo.
Mark- och anläggningsarbeten
Läggning av marksten och kantsten
Finplanering och återställning
Hjälpa maskin vid schakt och grundarbeten
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Är praktiskt lagd och noggrann
Trivs med fysiskt arbete utomhus
Kan arbeta självständigt efter instruktion
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av marksten
Erfarenhet från arbete hos privatpersoner
Vana vid mindre och större projekt
Vi erbjuder
Fast anställning
Tydlig arbetsledning
Varierande projekt
Ordning och struktur i jobben
Lön enligt erfarenhet
Start enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: info@totalmark.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalmark entreprenad Stockholm AB
(org.nr 559303-5230), http://www.totalmarkse
