Anläggare mark & anläggning (Stockholm)

Totalmark entreprenad Stockholm AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm
2025-12-20


Totalmark söker nu en anläggare till våra projekt i Stockholmsområdet.
Vi arbetar främst hos privatpersoner men även mot företag och fastighetsägare.
Om rollen
Du arbetar i produktionen tillsammans med arbetsledare, maskinist och övriga yrkesarbetare.
Fokus ligger på utförande, kvalitet och tempo.

Publiceringsdatum
2025-12-20

Dina arbetsuppgifter
Mark- och anläggningsarbeten
Läggning av marksten och kantsten
Finplanering och återställning
Hjälpa maskin vid schakt och grundarbeten

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Är praktiskt lagd och noggrann
Trivs med fysiskt arbete utomhus
Kan arbeta självständigt efter instruktion
Har B-körkort

Meriterande
Erfarenhet av marksten
Erfarenhet från arbete hos privatpersoner
Vana vid mindre och större projekt

Vi erbjuder
Fast anställning
Tydlig arbetsledning
Varierande projekt
Ordning och struktur i jobben
Lön enligt erfarenhet

Start enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: info@totalmark.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Totalmark entreprenad Stockholm AB (org.nr 559303-5230), http://www.totalmarkse

Jobbnummer
9658175

