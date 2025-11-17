Anläggare inom trä och btg till Borlänge
2025-11-17
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Falun
, Hedemora
, Ludvika
, Rättvik
eller i hela Sverige
ExpanderaMera söker betongarbetare och träarbetare för uppdrag inom anläggning
Du som söker ska ha minst 5 års yrkeserfarenhet eller yrkesbevis samt dokumenterad erfarenhet av arbete på större anläggningsprojekt.
Uppdragen varierar både avseende kundföretagens storlek, produktionstyp och längd på projekt. Vi har långtgående samarbeten med en stor del av våra kunder, som ställer höga krav och är väl insatta i vårt arbetssätt där ni som anställda är den viktigaste resursen för ExpanderaMeras redan goda och väl etablerade varumärke.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! jobb@expanderamera.se
Glöm inte att bifoga referenser.
Vid frågor, vänligen kontakta kontoret på 08-530 343 78 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), https://expanderamera.se/
781 68 BORLÄNGE Arbetsplats
