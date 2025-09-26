Anläggare inom trä/btg sökes till Stockholm
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Betongarbetarjobb / Stockholm Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
ExpanderaMera söker efter flertalet kunniga betongarbetare till ett anläggningsprojekt hos en av våra kunder i Stockholm. Du ska ha minst fem års erfarenhet inom formspikning/betong, meriterande om du har yrkesbevis. Då det aktuella projektet är ett anläggningsprojekt ska du ha tidigare erfarenhet från denna typ av arbeten. Vi söker dig som är självgående och gillar utmaningar på jobbet.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Det går även bra att mejla till jobb@expanderamera.se
! Glöm inte att bifoga referenser i din ansökan.
Vid frågor kontakta oss på 08-530 343 78.
Vi värnar om mångfald och det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
Valhallavägen 77 (visa karta
)
114 28 STOCKHOLM Arbetsplats
ExpanderaMera Jobbnummer
9528447