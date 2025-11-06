Anläggare inom service- och underhåll till Mark & Trädgård Skottorp
Som anläggare får du ett varierande och självständigt arbete med fokus på service och driftunderhåll i stadens centrummiljöer. Du blir en viktig del i att hålla stadens miljöer trygga, funktionella och välskötta - både i det dagliga arbetet och vid akuta insatser. Tillsammans med ett engagerat team bidrar du till en trivsam och hållbar stadsmiljö. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Mark & Trädgård Skottorp AB. Om företaget
Mark & Trädgård Skottorp AB är en etablerad och växande aktör inom entreprenaduppdrag, trädgårds- och anläggningsarbeten, med särskild expertis inom grönyteskötsel, markanläggning och vinterväghållning. De verkar inom såväl offentlig som privat sektor - från kommuner och sjukhus till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag - och är idag omkring 70 medarbetare fördelade över deras etableringar i Ängelholm, Helsingborg, Halmstad och Varberg. Företagskulturen präglas av ansvarstagande, kvalitet och engagemang för både kunder och personal. Här arbetar man nära naturen året om och värnar om mångfald och social hållbarhet.
Företaget har nyligen tilldelats ett nytt och omfattande kontrakt med Helsingborg stad som innefattar drift- och underhållsarbeten samt underhållsprojekt i centrala stadsdelar - gator, torg och offentliga miljöer där kvalitet och synlighet är avgörande. Nu söker de flera anläggare inom service- och underhåll för tillsvidareanställning, där du får chansen att bidra med just din kompetens i ett uppdrag som gör skillnad för hela stadsmiljön. Dina arbetsuppgifter
Som anläggare arbetar du med service- och underhåll av Helsingborgs utemiljöer och infrastruktur. Arbetsuppgifterna är varierade och kan omfatta allt från trädarbeten, uppsättning av vägskyltar, lagning av potthål till renovering av lekplatser samt reparation och ytbehandling av markutrustning. Arbetet sker året runt och består både av planerade uppdrag och akuta insatser. Du planerar och strukturerar själv din arbetsdag men samarbetar också nära med kollegor och andra avdelningar. Samtidigt som du också är beredd på att ta dig an andra uppgifter när verksamhetens behov kräver det. Tjänsten utgår främst från Helsingborg men kan periodvis omfatta andra områden inom bolaget, och beredskap samt helgarbete ingår enligt schema.
Du arbetar med drift, service och underhåll av stadens utemiljöer och infrastruktur
Arbetsuppgifterna varierar från vägarbeten till underhåll av grönytor och lekplatser
Rollen är självständig men innebär nära samarbete och beredskapstjänstgöring
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Relevant gymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning inom mark & anläggning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Intresse för och förmåga att hantera fysiskt arbete i utemiljö
Meriterande med utbildningar som heta arbeten, motorsågskörkort och arbete på väg (APV) samt yrkesbevis för anläggningsmaskiner
Meriterande med utbildning eller erfarenhet inom lekplatsbesiktning och/eller tillsyn av lekplatser
B-körkort
För att lyckas i rollen som anläggare inom service- och underhåll till Mark & Trädgård är du nyfiken, självgående och trivs med att både arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, ser till att de blir utförda med hög kvalitet och i tid, och agerar snabbt när problem uppstår. Du är handlingskraftig, flexibel och både tekniskt och estetiskt lagd, vilket gör att du kan hantera allt från service- och underhållsarbeten till reparationer av markutrustning. Som lagspelare samarbetar du nära kollegor från olika avdelningar och ser helheten i arbetet.
