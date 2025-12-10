Anläggare inom markförlagt VA som vill bygga framtidens Göteborg
2025-12-10
Vill du ha ett jobb där du varje dag gör skillnad - på riktigt?
Hos Kretslopp och vatten får du vara med och skapa det Göteborg som ska fungera och hålla i generationer.
Vårt uppdrag är enkelt att beskriva men avgörande för staden: Vi gör det lätt att leva hållbart.
Varför jobba hos oss?
Du arbetar med moderna metoder och teknik som stärker stadens framtida VA-försörjning. Du bidrar direkt till en tryggare vardag för över en halv miljon göteborgare. Du blir en del av ett starkt, engagerat och hjälpsamt team där samarbete och kunskapsdelning står i centrum. Du får goda möjligheter att växa i rollen och utvecklas inom organisationen - exempelvis som kontrollant, byggledare eller arbetsledare.
Vi är en stabil arbetsgivare med cirka 500 medarbetare och ett samhällsviktigt uppdrag i en stad som växer.

Dina arbetsuppgifter
Som anläggare arbetar du med både reparation, underhåll och förnyelse av Göteborgs vatten- och avloppsnät. Det är ett varierat och självständigt arbete där du planerar och utför rörläggningsarbeten utifrån bygghandlingar och produktionsplan.
Du kommer bland annat att:
Schakta och lägga rör enligt AMA och bygghandlingar Återställa mark efter utförda VA-arbeten Arbeta både med planerade och händelsestyrda akuta insatser. Utföra riskbedömningar, följa och vidta säkerhetsåtgärder enligt arbetsmiljöplan.
Du arbetar i team om tre (två rörläggare och en grävmaskinist), och vi roterar lagen för att stärka gemenskap, lärande och arbetsmiljö. Kollegor lyfter regelbundet samarbetet som det bästa med jobbet.
På sikt kommer beredskap ingå i tjänsten, i enlighet med beredskapsplan.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med andra, tar ansvar och är lösningsorienterad. Du trivs i en vardag där ingen dag är den andra lik och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Du har:
- Erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen
- B-körkort
- Förmågan att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Meriterande:
- C-körkort
- Maskinförarbevis
- Utbildningar som PE-svetsning, Heta arbeten, Säkra lyft, schaktsäkerhet, arbete i trafikerade miljöer m.fl.
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär registerkontroll via Säkerhetspolisen samt alkohol- och drogtest innan anställning.
Redo för en roll som gör skillnad varje dag?
Vi intervjuar löpande - sök tjänsten redan idag och var med och skapa ett hållbart, tryggt och robust Göteborg för framtiden.

Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.

Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
