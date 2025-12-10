Anläggare - Lekplats- och fastighetsnära skötsel & underhåll
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som parkanläggare hos oss kommer du att spela en central roll i att underhålla, sköta och säkerställa funktion och säkerhet för lekplatser, utomhusgym samt parkutrustning som bänkar, bord och papperskorgar. Ditt arbete omfattar löpande tillsyn och underhåll av lekutrustning, inklusive installationer och reparationer. Här är noggrannhet och precision avgörande, särskilt vid lagning och nyinstallation av lekredskap, eftersom dessa ska besiktigas och uppfylla strikta säkerhetskrav.
Du kommer även att hantera mindre anläggnings- och snickeriarbeten, såsom stensättning och byggande av träkonstruktioner som spaljéer, sandlådesarger, trädäck och andra diverse arbeten i skolmiljöer. En viktig del av ditt arbete är att hålla lekplatserna säkra och inbjudande genom regelbunden ogräsrensning i sandytor och underhåll av övrig markutrustning. Tunga lyft kan förekomma och arbetet sker i huvudsak utomhus året runt. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, och du har nära kontakt med kunder och samarbetspartners för att säkerställa att utomhusmiljöerna är trygga och funktionella för alla användareKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Minst två års dokumenterad erfarenhet som parkanläggare, anläggare eller snickare.
* Erfarenhet av drift och skötsel av lekplatser och/eller lekredskap (meriterande).
* B-körkort (krav).
* Arbete på väg 1.11.3 (krav).
* Vana av arbete med röjsåg, både med klinga och tråd (meriterande).
* Maskinvana, exempelvis gräsklippare, traktor, redskapsbärare och/eller grävmaskin (meriterande).
* Erfarenhet av montering och uppsättning av lekredskap (meriterande).
* Förmåga att följa monteringsanvisningar vid större installationer (meriterande).
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma Recruit 0771-10 10 29. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
