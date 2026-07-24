AniCura Kalmarsunds Djursjukhus söker Leg. veterinär!
AniCura Sweden AB / Veterinärsjobb / Kalmar Visa alla veterinärsjobb i Kalmar
2026-07-24
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Vill du arbeta på ett modernt djursjukhus där du får utvecklas tillsammans med engagerade och högspecialiserade kollegor? Nu söker vi en legitimerad veterinär till AniCura Kalmarsunds Djursjukhus.
Hos oss blir du en del av ett kunnigt och stöttande team där samarbete, utveckling och högkvalitativ djursjukvård står i fokus. Oavsett om du är i början av din karriär eller har flera års erfarenhet erbjuder vi en miljö där du får möjlighet att växa, utmanas och känna dig trygg i din roll.
Om AniCura Kalmarsund Djursjukhus
AniCura Kalmarsunds Djursjukhus är en del av AniCura. Hos oss möts du av ett kompetent team, modern utrustning och en arbetsmiljö där samarbete, kvalitet och utveckling är självklara delar i vardagen. Just nu är vi i färd med att bygga vårt nya moderna djursjukhus som öppnar under våren 2027 – vill du vara med från början i ett toppmodernt djursjukhus där alla våra specialister arbetar under samma tak?
På AniCura Kalmarsunds Djursjukhus arbetar vi nära varandra med ett gemensamt fokus – att ge bästa möjliga vård och service till både djur och djurägare. Vi är cirka 100 medarbetare och tillsammans brinner vi för djursjukvård och dess fortsatta utveckling.
På vårt djursjukhus arbetar vi bland annat med: ortopedi, neurologi, kirurgi, dermatologi, oftalmologi, kardiologi, odontologi, bilddiagnostik och reproduktion. Vi är även remissinstans och tar emot patienter från ett stort geografiskt område. Djursjukhuset samarbetar nära med våra kliniker i Läckeby, Högsby, Borgholm och Nättraby.
Vår akutmottagning är öppen årets alla dagar mellan 08:00–22:00 och på vårdavdelningen vårdar vi inneliggande patienter dygnet runt. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där utveckling, kunskapsutbyte och omtanke om både patienter och kollegor är en självklar del av vardagen.
Om rollen
Som allmän veterinär hos oss arbetar du med varierande och spännande fall inom både akut- och specialistdjursjukvård. Du får arbeta nära erfarna kollegor inom flera specialistområden och blir en viktig del av vår dagliga verksamhet.
Vi erbjuder:
Ett engagerat och hjälpsamt team
Moderna lokaler och avancerad utrustning
Möjlighet att utvecklas kliniskt och professionellt
Varierade patientfall och bred erfarenhet
En arbetsplats där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad veterinär och som vill arbeta brett inom smådjursjukvård i en miljö där samarbete, utveckling och hög medicinsk kvalitet står i fokus. Som allmän veterinär hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande patientfall tillsammans med erfarna och stöttande kollegor inom flera specialistområden.
Du trivs i en verksamhet med högt tempo där teamarbete är en självklar del av vardagen och där vi tillsammans strävar efter att skapa trygghet för både patienter, djurägare och kollegor. Vi tror också att du är nyfiken och engagerad i din profession och motiveras av att fortsätta utvecklas inom veterinärmedicin.
Vi söker dig som:
Är legitimerad veterinär
Har ett tryggt och professionellt handlag med hundar och katter
Trivs med att samarbeta och kommunicera med både djurägare och kollegor
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och bidrar till en positiv teamkänsla
Vill utvecklas vidare inom smådjursjukvård och uppskattar kunskapsutbyte i vardagen
Behärskar svenska obehindrat i tal och skriftPubliceringsdatum2026-07-24Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Veterinärchef Anna Follby, +46 73-434 77 30 eller anna.follby@anicura.se
eller TA Partner Emma Idman, emma.idman@anicura.se
Varmt välkommen med din ansökan till AniCura Kalmarsunds Djursjukhus! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8124715-2115527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
AniCura Kalmarsunds Djursjukhus (visa karta
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392 45 KALMAR Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
10011171