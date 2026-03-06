AniCura Jägarvallens Djursjukhus söker en erfaren DV2
2026-03-06
Är du djurvårdare nivå 2 och vill arbeta på en arbetsplats där du får påverka ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara del av ett varmt och sammansvetsat team? Då kan AniCura Jägarvallens Djursjukhus vara helt rätt för dig!
AniCura Jägarvallens Djursjukhus är ett personligt djursjukhus i Linköping med cirka 40 engagerade medarbetare. Tillsammans med AniCura Djurdoktorn utgör vi AniCura Östergötland - ett nära samarbete som ger våra medarbetare både trygghet och möjlighet till erfarenhetsutbyte.
Hos oss får du:
En stabil och erfaren personalgrupp
En arbetsplats där samarbete, delaktighet och arbetsglädje är centralt
En kultur som värnar om balans mellan arbete och fritid
Långsiktigt hållbara tjänster med omtanke om både djur och människor
Om rollen
Vi söker nu en erfaren djurvårdare nivå 2. I rollen blir du en viktig del av vårt team bestående av veterinärer, legitimerade djursjukskötare och djurvårdare. På vårt djursjukhus arbetar vi nära varandra och du kommer att ha varierade arbetsuppgifter på flera avdelningar.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Omhändertagande av patienter
Assistera veterinär vid undersökning och behandling
Reception och kundkontakt
Telefonrådgivning
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du får möjlighet att utvecklas inom flera områden i en trygg och lärande miljö. Hos oss blir du en del av ett erfaret team med starkt fokus på kvalitet i djursjukvården - och vi kan lova en arbetsplats där du både lär dig mycket och har roligt.
Arbete kan även förekomma på vår systerklinik AniCura Djurdoktorn i Linköping.
Det här erbjuder vi
Variationsrikt arbete på flera avdelningar - utifrån verksamhetens behov och dina intressen Stora möjligheter till utveckling inom yrket Ett nära och stöttande team där kunskapsdelning uppmuntras En arbetsplats som värnar om balans mellan arbete och fritid
Vi söker dig som
Är erfaren djurvårdare nivå 2
Är engagerad, ansvarstagande och trivs med teamarbete
Har god kommunikationsförmåga
Har ett stort hjärta för sällskapsdjur
Behärskar svenska flytande i tal och skriftÖvrig information
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Heltid
Arbetstid: dagtid, kvällar och helger
Djursjukhuset är stängt under storhelger
Arbete på samtliga enheter inom AniCura Östergötland kan förekomma Så ansöker du
