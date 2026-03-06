AniCura Jägarvallens Djursjukhus söker en erfaren DV2

AniCura Sweden AB / Djuruppfödarjobb / Linköping
2026-03-06


Visa alla djuruppfödarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AniCura Sweden AB i Linköping, Katrineholm, Kumla, Örebro, Jönköping eller i hela Sverige

Är du djurvårdare nivå 2 och vill arbeta på en arbetsplats där du får påverka ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara del av ett varmt och sammansvetsat team? Då kan AniCura Jägarvallens Djursjukhus vara helt rätt för dig!

Publiceringsdatum
2026-03-06

Om företaget
AniCura Jägarvallens Djursjukhus är ett personligt djursjukhus i Linköping med cirka 40 engagerade medarbetare. Tillsammans med AniCura Djurdoktorn utgör vi AniCura Östergötland - ett nära samarbete som ger våra medarbetare både trygghet och möjlighet till erfarenhetsutbyte.
Hos oss får du:

En stabil och erfaren personalgrupp

En arbetsplats där samarbete, delaktighet och arbetsglädje är centralt

En kultur som värnar om balans mellan arbete och fritid

Långsiktigt hållbara tjänster med omtanke om både djur och människor

Om rollen
Vi söker nu en erfaren djurvårdare nivå 2. I rollen blir du en viktig del av vårt team bestående av veterinärer, legitimerade djursjukskötare och djurvårdare. På vårt djursjukhus arbetar vi nära varandra och du kommer att ha varierade arbetsuppgifter på flera avdelningar.
Arbetsuppgifter kan inkludera:

Omhändertagande av patienter

Assistera veterinär vid undersökning och behandling

Reception och kundkontakt

Telefonrådgivning

Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du får möjlighet att utvecklas inom flera områden i en trygg och lärande miljö. Hos oss blir du en del av ett erfaret team med starkt fokus på kvalitet i djursjukvården - och vi kan lova en arbetsplats där du både lär dig mycket och har roligt.
Arbete kan även förekomma på vår systerklinik AniCura Djurdoktorn i Linköping.

Det här erbjuder vi
Variationsrikt arbete på flera avdelningar - utifrån verksamhetens behov och dina intressen Stora möjligheter till utveckling inom yrket Ett nära och stöttande team där kunskapsdelning uppmuntras En arbetsplats som värnar om balans mellan arbete och fritid

Vi söker dig som

Är erfaren djurvårdare nivå 2

Är engagerad, ansvarstagande och trivs med teamarbete

Har god kommunikationsförmåga

Har ett stort hjärta för sällskapsdjur

Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Övrig information
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Heltid

Arbetstid: dagtid, kvällar och helger

Djursjukhuset är stängt under storhelger

Arbete på samtliga enheter inom AniCura Östergötland kan förekomma

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7344750-1878925".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AniCura Sweden AB (org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
Jägarvallsvägen 2 (visa karta)
584 22  LINKÖPING

Arbetsplats
AniCura Sverige

Jobbnummer
9782312

Prenumerera på jobb från AniCura Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AniCura Sweden AB: