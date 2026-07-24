AniCura Erikslust söker Leg. Djursjukskötare med passion för anestesi
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2026-07-24
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Är anestesi din styrka? Bli en nyckelspelare hos oss på AniCura Erikslust Veterinärklinik i Malmö!Gör det du brinner för – tillsammans med ett engagerat team
Du vet känslan när allt flyter på operationssalen. När teamet arbetar sömlöst tillsammans, patienten är trygg och du kan fokusera fullt ut på det du gör bäst.
Precis den känslan vill vi skapa – varje dag.
Nu söker vi en legitimerad djursjukskötare med erfarenhet av anestesi som vill bli en viktig del av vårt engagerade team på AniCura Erikslust Veterinärklinik i centrala Malmö.
Hos oss får du arbeta i en personlig och familjär miljö där hög medicinsk kvalitet, samarbete och omtanke går hand i hand. Vi tror att den bästa djursjukvården skapas när människor trivs, utvecklas och arbetar tillsammans mot samma mål – att ge varje patient den bästa möjliga vården.
Om AniCura Erikslust Veterinärklinik
AniCura Erikslust Veterinärklinik är en välrenommerad smådjursklinik med ett centralt läge i Malmö och en lång historia av högkvalitativ djursjukvård. Här kombinerar vi det bästa av två världar – den personliga känslan från en mindre klinik och utvecklingsmöjligheterna som finns inom AniCuras internationella nätverk.
Vi erbjuder ett brett utbud av smådjurssjukvård med bland annat:
Kirurgi
Poliklinik
Tandvård
Bilddiagnostik
Laboratorium
Det ger dig en varierad vardag där du får följa patienterna genom hela vårdkedjan och arbeta nära både patienter och kollegor. Hos oss är beslutsvägarna korta, vi stöttar varandra och vi värdesätter ett öppet klimat där alla bidrar med sin kompetens.
Om rollen
Som legitimerad djursjukskötare hos oss blir du en nyckelperson i det dagliga kliniska arbetet, med särskilt fokus på anestesi.
Du ansvarar för planering, genomförande och övervakning av anestesi vid kirurgiska ingrepp och arbetar aktivt för att säkerställa en trygg och säker vård före, under och efter operation.
Utöver anestesiarbetet kommer du även att:
Assistera vid kirurgiska ingrepp.
Arbeta på polikliniken.
Delta i omvårdnaden av inneliggande patienter.
Bidra till ett tryggt och effektivt patientflöde genom hela vårdkedjan.
Rollen är varierad och utvecklande, där din kompetens inom anestesi är en viktig del av vår verksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare och har erfarenhet av anestesi. Du känner dig trygg i att arbeta självständigt med anestesipatienter och trivs i en miljö där kvalitet, patientsäkerhet och samarbete står i fokus.
Vi tror att du:
Är legitimerad djursjukskötare.
Har god praktisk erfarenhet av anestesi och narkos.
Är trygg i att planera, genomföra och övervaka anestesi.
Har ett stort engagemang för djursjukvård och patientens välbefinnande.
Trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad.
Kommunicerar väl med både kollegor och djurägare.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Du är också nyfiken och vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll tillsammans med engagerade kollegor.
Därför kommer du att trivas hos oss
Hos AniCura Erikslust får du möjlighet att arbeta på en klinik där varje medarbetare gör skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
✨ En central roll i ett sammansvetsat och engagerat team.
✨ En varierad arbetsdag med hög medicinsk kvalitet.
✨ Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning inom AniCuras internationella nätverk.
✨ En arbetsmiljö präglad av samarbete, arbetsglädje och yrkesstolthet.
✨ Moderna lokaler och utrustning.
✨ Kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med möjlighet att diskutera deltid. Arbetstiden är förlagd till helgfria vardagar. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om AniCura Sverige
AniCura Sverige är en del av Mars Veterinary Health och ett av Europas ledande nätverk inom avancerad djursjukvård. Med över 450 kliniker och djursjukhus i Europa erbjuder vi stora möjligheter till kunskapsutbyte, utveckling och internationellt samarbete.
Hos oss arbetar engagerade team tillsammans för att ge bästa möjliga vård – varje patient, varje dag. Vi tror på en kultur där lärande, innovation och samarbete skapar de bästa förutsättningarna för både våra patienter och våra medarbetare.
Vill du bli en del av vårt team?
Om du också drivs av att göra skillnad, utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och vill vara med och forma framtidens djursjukvård – då hoppas vi att du vill bli en del av AniCura Erikslust Veterinärklinik.
Skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Stina Andersson Sköterskechef stina.andersson@anicura.se
Emma Idman Talent Acquisition Partner emma.idman@anicura.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8124741-2115551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
Köpenhamnsvägen 44 (visa karta
)
217 71 MALMÖ Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
10011180