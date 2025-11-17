Anhörigsamordnare till Enheten för förebyggande vård- och omsorgsinsatser
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Regeringen har beslutat om en ny socialtjänstlag som träder i kraft den 1 juli 2025.
Lagens syfte är att skapa en socialtjänst som är förebyggande, lättillgänglig och kunskapsbaserad. För att möta detta startar vård- och omsorgsförvaltningen en ny förebyggande enhet för seniorer, där vi samlar kompetenser från olika verksamheter för att bättre tillgodose medborgarnas behov. Tjänsten är placerad inom denna enhet.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Anhörigsamordnarens uppdrag är tredelat. Det innebär att omvärldsbevaka, samverka och bidra till utvecklingen av förvaltningens anhörigstöd. Uppdraget omfattar även att sprida kunskap inom organisationen genom utbildningsinsatser och kompetenshöjning för personal. Dessutom ingår att organisera, genomföra och utvärdera anhörigverksamhet. Rollen innebär ett nära samarbete med flera av kommunens förvaltningar, det lokala civilsamhället och regionen, samt med motsvarande funktioner i andra kommuner. Anhörigsamordnarens huvudsakliga uppdrag är verksamhetsinriktat och syftar till att utveckla ett hållbart och tillgängligt stöd för anhöriga i olika livssituationer. Målgruppen är anhöriga till personer med insatser enligt LSS samt anhöriga till personer inom äldreomsorgen.
Dina övriga huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- hålla såväl enskilda samtal (fysiska och digitala) som gruppsamtal med anhöriga
- planera och hålla utbildningar
- ge information och vägledning till medborgare och medarbetare
- förankra ett anhörigperspektiv i förvaltningens verksamheter - det vill säga säkerställa att
- anhörigstöd finns integrerat i vardagen, utifrån varje verksamhetsfunktion och uppdrag.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att stärka tryggheten och självständigheten hos Botkyrkas seniorer. Vi erbjuder en arbetsplats präglad av respekt, samarbete och ett tydligt, stödjande ledarskap. Här finns goda möjligheter till utveckling genom utbildning, handledning och kompetensutbyte, tillsammans med trygga anställningsvillkor som skapar stabilitet och långsiktighet.
Du får möjlighet att göra verklig skillnad - både för individen och för verksamheten - genom att bidra till en organisation som sätter människan i centrum och strävar efter ständig förbättring.
Du som söker till oss
Du har en högskoleexamen inom hälso- och sjukvård, beteendevetenskap, social eller annan utbildning som anses likvärdig enligt arbetsgivarens bedömning.
Övriga krav:
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, eftersom en stor del av uppdraget innebär kommunikation med olika funktioner och för att skapa god kontakt med våra medborgare.
- Erfarenhet av att möta och bemöta anhöriga i svåra situationer samt kompetens i samtalsmetodik, till exempel MI eller KBT steg 1-utbildning, med fokus på att stödja människor i kris och sorg.
- Förståelse för hur politiska beslut påverkar verksamheten och organisationens arbete.
Meriterande:
- Erfarenhet från kommunal verksamhet och samarbete med aktörer som kommunala verksamheter, civilsamhället och regionala myndigheter.
- Dokumenterad erfarenhet av kommunens ansvar för anhörigstöd och tillämpning av relevant lagstiftning.
- Förmåga att samarbeta effektivt med kommun, region och stat samt navigera inom deras olika roller och uppdrag värderas högt.
Som anhörigsamordnare samarbetar du dagligen med anhöriga, kollegor och externa aktörer för att hitta hållbara lösningar i ofta komplexa livssituationer. Du anpassar ditt arbetssätt efter varje individs behov, prioriterar snabbt och tryggt i föränderliga situationer och skapar struktur även när förutsättningarna skiftar. I samtal med anhöriga är du närvarande, lyhörd och tydlig - vilket skapar tillit och gör det möjligt att ge rätt stöd i rätt tid. Du bygger förtroendefulla relationer både genom kontinuerlig kontakt och genom att vara ett stabilt stöd i krävande samtal. Du arbetar målinriktat med att utveckla och tillgängliggöra anhörigstödet. Det gör du till exempel genom att driva utbildningsinsatser, följa upp verksamhetens resultat och bidra till att anhörigperspektivet integreras i det dagliga arbetet i olika verksamheter.
