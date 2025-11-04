Anhörigkonsulenter till stadsområde Nordost och Hisingen
2025-11-04
Dina arbetsuppgifter
Vill du göra en verklig skillnad? Vi söker två anhörigkonsulenter till Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, med huvudsaklig placering i stadsområde Nordost.
Som anhörigkonsulent inom avdelningen Hälsofrämjande och förebyggande erbjuder du stöd till anhöriga. Dina uppgifter inkluderar:
Starta och leda samtal i grupp och enskilt. Leda grupper och aktiviteter. Ge råd och vägledning inom anhörigstöd samt hänvisa vidare till andra professioner vid behov. Sprida och marknadsföra anhörigfrågor och tillgängligt stöd. Fungera som stödfunktion för andra verksamheter gällande anhörigfrågor. Arrangera föreläsningar och informationstillfällen, samarbeta med relevanta aktörer och utveckla anhörigstödet. Arbeta uppsökande samt skapa och driva arbetsgrupper och nätverk lokalt och regionalt.
En central utmaning är att nå ut till fler anhöriga och erbjuda stöd till så många som möjligt genom olika arbetssätt. Fokus för dessa två tjänster kommer att vara att arbeta tillsammans med kollega/or nära invånarna inom områden både på Hisingen och i Nordost där vi i dag når få anhöriga. Delar av den ena tjänsten riktar sig mer mot Hisingen och den andra tjänsten mot Nordost men det uppsökande arbetet sker i huvudsak gemensamt.
Du kommer också att omvärldsbevaka för att ta in evidensbaserad kunskap om anhörigas situation. Du ska samarbeta med föreningar, intresseorganisationer och stadens verksamheter för att utveckla stödet till anhöriga samt systematiskt följa upp och utvärdera anhörigstödsarbetet inom förvaltningen.
Arbetstiden är dagtid, men kvälls- och helgarbete kan förekomma vid särskilda aktiviteter eller evenemang.KvalifikationerKvalifikationer
- Kandidatexamen inom socialt arbete, pedagogik eller beteendevetenskap. Alternativt en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
- Erfarenhet av att leda grupper.
- Erfarenhet av att hålla i stödsamtal både enskilt och i grupp.
- Du kan uttrycka dig väl och pedagogiskt i det svenska språket i både tal och skrift.
- God datavana och erfarenhet av att arbeta digitalt.
- Erfarenhet av arbete med anhörigfrågor.
Meriterande
- Erfarenhet av att ha arbetat med personer med kognitiva funktionsnedsättningar t ex demenssjukdom.
- Erfarenhet av att arbeta i mångkulturella områdenDina personliga egenskaper
Som anhörigkonsulent visar du respekt för dem du möter. Du är trevlig och hjälpsam även i en stressig situation. I din roll arbetar du för att ge stöd till den anhörige. Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. I arbetet tar du ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Du är väl förtrogen med att arbeta med anhöriga och van vid samtal med personer där livssituationen har förändrats.
Du förstår hur individer tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskapet till mottagaren. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du samarbetar bra med andra genom att lyssna, visar intresse och ett respektfullt bemötande.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
