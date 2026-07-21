Anhörigkonsulent till Vård -och omsorgsförvaltningen
Heby Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Heby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Heby
2026-07-21
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Vill du göra verklig skillnad för människor som varje dag stöttar en närstående i en utmanande livssituation?
Rollen
Som anhörigkonsulent stödjer du personer över 18 år som vårdar eller stödjer en närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendeproblematik eller annan livssituation som påverkar vardagen. Arbetet är uppdelat i cirka 80 % operativt och 20 % strategiskt utvecklingsarbete och tjänsten är placerad inom vård- och omsorgsförvaltningen på enheten för Öppenvård, stöd och behandling.
Du kommer bland annat att:
Arbeta nära beroendeteam och familjeteam samt med andra delar av socialtjänsten, kommunal hälso- och sjukvård och elevhälsan
Erbjuda och hålla enskilda stödsamtal, ge rådgivning och vägledning kring samhällets stödinsatser
Initiera och leda anhöriggrupper och hälsofrämjande aktiviteter, uppmärksamma barn och unga anhöriga samt vägleda vidare till rätt instans
Delta i verksamhetsbesök och hålla presentationer för skolor, församlingar och andra relevanta forum
Bygga upp, utveckla och kvalitetssäkra kommunens anhörigstöd samt stärka anhörigperspektivet i verksamheterna
Hålla i regelbundna träffar med anhörigombud och delta i länsnätverk för anhörigstöd
Omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad inom sakområdet
Ansvara för informationsmaterial
Det här är vi
Enheten för öppenvård, stöd och behandling består av engagerade medarbetare som arbetar med stöd, rådgivning och behandling. Vi värdesätter samverkan, professionalitet och ett gott bemötande. Hos oss får du kombinera det direkta mötet med människor med övergripande och långsiktigt utvecklingsarbete.
Är det här du?
Vi söker dig som:
Har högskoleutbildning inom relevant område, såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning
Har erfarenhet av arbete med människor, särskilt inom socialt arbete är meriterande
Är social, utåtriktad, empatisk och trygg i din profession
Har god kommunikativ och pedagogisk förmåga för att anpassa budskap till olika individers behov
Är van vid att bygga nya professionella kontakter och underhålla befintliga
Trivs med både direkt arbete med människor och strategiskt utvecklingsarbete
Kan arbeta självständigt, strukturerat och målinriktat
Är flexibel vad gäller arbetstider, då kvällar och helger kan förekomma
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Innehar B-körkort
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Läs gärna mer om oss på www.heby.se
och om vårt erbjudande, förmåner och anställningsvillkor. Följ oss gärna på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby Kommun
(org.nr 212000-2049), https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
Tingsgatan 11 (visa karta
)
744 88 HEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhetsområde: IFO/Bistånd Kontakt
Mauro Pliscovaz mauro.pliscovaz@heby.se 022436000 Jobbnummer
10008147