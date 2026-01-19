Anhörigkonsulent till Karlskoga kommun
2026-01-19
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som anhörigkonsulent ingår att stödja anhöriga både på grupp och individnivå samt vara en samverkanspart för verksamheterna i anhörigfrågor. Du kommer arbeta med att skapa och bedriva ett sammanhållet och strukturerat anhörigstöd för socialförvaltningen. Du arbetar uppsökande och förebyggande i syfte att tidigt uppmärksamma anhörigas situation och informera eller erbjuda adekvat stöd och insatser.
I rollen kommer du:
• arbeta motiverande och uppsökande för att fånga upp, stötta och vägleda anhöriga i kontakt med kommunen
• arbeta med långsiktiga, hållbara och förebyggande insatser kopplat till målgruppen både på övergripande nivå och i förhållande till den enskilda
• ansvara för att skapa en sammanhållen och gemensam bild av arbetet med anhörigstöd inom förvaltningen
• samverka med övriga verksamhetsområden, aktörer och parter, internt och externt
• självständigt bedriva omvärldsbevakning för ditt yrkesområde och medverka i förvaltningens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning och har erfarenhet av socialt arbete. Gärna med inriktning mot äldre eller personer med funktionsnedsättning.
Du har erfarenhet av och hög kompetens att föra stödjande, reflekterande och svåra samtal. Har god empatisk förmåga, är trygg och stabil och kan vara samtalsledare i gruppsamtal. Du är van att omvärldsbevaka och har god kunskap om samhällets stöd och service.
Arbetet är mycket självständigt men ställer också krav på samarbetsförmåga då samverkan med andra aktörer och kollegor är en viktig del i verksamheten.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och kan på ett tydligt sätt informera om verksamheten i olika sammanhang, även digitalt. Har du ytterligare språkkunskaper så ange det i din ansökan.
ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Provanställning kan förekomma.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN 2026-00077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Robert Cederholm robert.cederholm@karlskoga.se Jobbnummer
9690294