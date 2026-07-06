Ångermanlands tingsrätt söker tf. rådman, en eller flera
Sveriges Domstolar, Ångermanlands tingsrätt / Juristjobb / Härnösand Visa alla juristjobb i Härnösand
2026-07-06
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Ångermanlands tingsrätt är en medelstor domstol som ligger centralt belägen i Härnösand. Härnösand ligger nära Höga Kusten med sitt säregna och vackra landskap. Det är nära till naturen och korta avstånd mellan hem, arbete, skola, förskola och aktiviteter. Härnösand är en stifts- och residensstad med ett rikt kultur- och friluftsliv.
Ångermanlands tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med duktiga och engagerade medarbetare. Tingsrätten har en effektiv och välfungerande verksamhet och ett mycket gott samarbetsklimat. Tingsrätten arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och arbetsformerna, tillämpar sedan länge ett digitalt arbetssätt samt erbjuder goda möjligheter till distansarbete.
Vid Ångermanlands tingsrätt handläggs brottmål, tvistemål och ärenden från Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner samt utsökningsmål och vissa slags ärenden från Västernorrlands län. Tingsrätten har kansli med tingsställe i Härnösand samt tingsställe i Örnsköldsvik. Vid tingsrätten arbetar ca 40 personer.
Tingsrätten flyttar under året in i en ny tingsrättsbyggnad i Härnösand, vilken kommer att erbjuda moderna, säkra och ändamålsenliga lokaler. De nya lokalerna skapar mycket goda förutsättningar för tingsrätten att fortsätta växa och att ytterligare utveckla verksamheten. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten vid tingsstället i Örnsköldsvik.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Att vara tf. rådman innebär att du har ett mycket kvalificerat, intressant och omväxlande arbete. Arbetet som domare är självständigt och ställer höga krav på integritet, men även på förmåga att samarbeta och se till hela tingsrättens bästa.
Arbetet ställer krav på goda juridiska kunskaper, gott omdöme, ansvarskänsla, flexibilitet, god samarbetsförmåga och gott bemötande. Arbetet vid tingsrätten är ett lagarbete präglat av ett högt tempo. Vi söker därför dig som har hög arbetskapacitet och som trivs med ett omväxlande och kvalificerat arbete i en miljö där vi arbetar tillsammans för att lösa uppgifterna.
Som tf. rådman kommer du att ansvara för en egen rotel och arbeta med brottmål, tvistemål samt ärenden. Du leder arbetet på din rotel och är handledare för den notarie som är placerad på roteln. Som tf. rådman har du också en viktig roll när det gäller handledningen av tingsrättens fiskaler och i det utvecklingsarbete som kontinuerligt bedrivs vid domstolen.
Kvalifikationer
För att komma i fråga för anställning ska du vara eller tidigare ha varit ordinarie domare, vara eller tidigare ha varit ledamot eller fiskal i överrätt eller under minst sex månader ha utfört en överrättsfiskals arbetsuppgifter. Du ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Det är meriterande om du är hovrättsassessor. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillträde efter överenskommelse. Anställningarna är tidsbegränsade anställningar, som längst ett år.
Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.Övrig information
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroll.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TAD 2026/12:24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 114 (visa karta
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871 23 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Ångermanlands tingsrätt Kontakt
chefsadministratör
Lena Sundström lena.sundstrom@dom.se +46611460501 Jobbnummer
9993264