Angereds närsjukhus söker 2 självgående hälsovetare på deltid!
Västra Götalandsregionen / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2025-12-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-12-10Om företaget
Levnadsvanemottagningen vid Angereds närsjukhus syftar till att finna nya, innovativa och mer aktiva sätt att motivera individer att ändra sina levnadsvanor för att utjämna den ojämlika hälsan i befolkningen.
Mottagningen arbetar för att nå individer och grupper med ohälsosamma levnadsvanor som av olika anledningar har svårt att nås av insatser av detta slag idag.
Arbetet på Levnadsvanemottagningen består av två delar; individuella besök samt samverkan med det civila samhället, vårdgrannar samt samverkan med andra aktörer på den hälsofrämjande arenan. Besökare söker själva till mottagningen och vi gör oss nåbara för besökarna via utåtriktad samverkan samt spridning av information genom hälsoguider.
Levnadsvanemottagningen, liksom folkhälsoenheten, är uppbyggd enligt FN:s principer om rätten till hälsa som ingår i konventionen om mänskliga rättigheter. Principerna är tillgång, tillgänglighet, acceptans och kvalitet (AAAQ).
Vem söker vi?
Till vår levnadsvanemottagning söker vi två hälsovetare som genomför hälsosamtal samt samverkar med det civila samhället lokalt som en del av uppdraget.
Vi söker dig som har en hälsovetarutbildning med inriktning eller fördjupning i levnadsvanor, eller motsvarande kompetens. Vi ser gärna att du även är diplomerad tobaksavvänjare. Erfarenhet av arbete i föreningsliv eller annan del av det civila samhället är önskvärt.
Det är också mycket meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i ett mångkulturellt område och har erfarenhet av att ha arbetat personcentrerat genom att stärka deltagarnas tillit till sin egen förmåga.
Du tycker om att arbeta självständigt och strukturerat samt är pedagogisk i ditt förhållningssätt. Du har en empatisk förmåga och även förmåga att vara kreativ i ditt arbete, att tänka utanför boxen. Anställningsvillkor
Tjänsten är dagtid på deltid ca 50-60 % efter överenskommelse. Anställningen är ett vikariat.Övrig information
Intervjuer kommer ske löpande under annonseringstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobb
Madelaine Ladenvall, enhetschef, 0722-061837 (ej anträffbar under perioden 2025-12-15 - 2026-01-07).
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6989". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Barn unga och folkhälsa Jobbnummer
9637793