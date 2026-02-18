Änge och Kaxås skolor söker grundskollärare Åk 4-6
2026-02-18
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
Välkommen med din ansökan!
-Ett jobb med plats för gemenskap, glädje och engagemang!
Vill du vara med och arbeta i ett team där vi tror att framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling? Då ska du söka tjänst som lärare på Änge och Kaxås skola!
Välkommen till oss!
Änge skola är en F-9 skola med ca 250 elever och Kaxås är en F-6 skola med ca 45 elever.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare i Åk 4-6
Hos oss är ett starkt elevfokus prioriterat! Vi arbetar dagligen med relationer, trygghet, glädje och motivation.
Du kommer att undervisa och inspirera eleverna i årskurs 4-6. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen.
Du tycker om att samarbeta med kollegor och har elevernas lärande i fokus. Du har förmåga att se elevernas individuella behov och kan möta dem utifrån deras förutsättningar. Du är väl insatt i skolans styrdokument och du analyserar, utvärderar och utvecklar din undervisning utifrån elevernas förutsättningar, behov och resultat. Du är en lagspelare och ser samarbete som en självklarhet för att lyckas i ditt uppdrag. Du har en förmåga att skapa goda relationer och kommunicerar tydligt med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimarad grundskollärare i åk 4-6.
Du känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen.
Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du är självgående och har förmåga att bedriva ditt arbete självständigt. Du bidrar till ett kollegialt lärarande tillsammans med kollegor inom alla ämnen genom att verka för ett positivt lösningsfokuserat arbetsklimat i arbetslagen.
Övrig information
Tillsvidare heltid.
Tillträde 2026-08-12
Sista ansökningsdag 2026-03-20
Krokoms kommun erbjuder förmånsportal och friskvårdsbidrag eller friskvårdstid.
Vi har en löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan.Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden tar slut.
Krokoms kommun gör en särskild satsning kopplat till särskilt svårrekryterade yrkesgrupper i vissa geografiska områden. Både Kaxås skola och Änge skola ingår i denna satsning. Därför utgår ett lönetillägg vid heltidsarbete på 3000 kr/månad för legitimerad lärare som anställs för denna tjänst.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Med mig som närmsta chef kan du förvänta dig ett tillitsbaserat och relationellt ledarskap. Jag försöker att ta tillvara på varje medarbetares kompetenser och erfarenheter. Jag söker dig med engagemang, hjärtat på rätta stället och som är modig att testa nya vägar. Av mig får du förutsättningarna att våga vara modig.
Välkommen till oss!
Malin Hellqvist, rektor Änge och Kaxås skolor.
Kontaktperson för tjänsten
Malin Hellqvist, Rektor Änge och Kaxås skolor
0640-16744malin.hellqvist@krokom.se
Katrin Von Krusenstierna, biträdande Rektor
0640-16745katrin.von.krusenstierna@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
