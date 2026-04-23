Anestesisjuksköterskor till VO intensiv och perioperativ vård i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund
2026-04-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta för att förbättra andra människors liv och samtidigt ha roligt på arbetet? Är du utbildad anestesisjuksköterska och är redo för nästa utmaning? Då kan du vara den vi söker! Vi välkomnar nu engagerade anestesisjuksköterskor som vill arbeta i en spännande och utvecklande miljö med härliga kollegor.
Vid verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård (VO IPV Lund) vid Skånes universitetssjukhus i Lund bedrivs högspecialiserad anestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, öron-, näs- och hals (ÖNH), ortopedi, käkkirurgi, neurokirurgi, onkologi, ögonkirurgi och kvinnosjukvård.
De senaste åren har IPV Lund genomgått en stor organisationsförändring där vi har blivit ett eget verksamhetsområde och fått en plattare organisation som innebär kortade beslutsvägar och ökad närhet till medarbetarna. Vi har även infört tjänstestruktur för Kompetens- och tjänstemodellen som syftar till att skapa gemensamma strukturer för professionell utveckling och kontinuerligt lärande vilket i sin tur bidrar till att öka förutsättningarna för en god och säker vård till våra patienter. Planen framåt är att utöka våra resurser för att kunna möta medborgarnas behov.
3 plats(er). Publiceringsdatum: 2026-04-23

Arbetsuppgifter
Vill du bli en del av oss? Då är du välkommen till oss på IPV i Lund.
Vi söker nu dig som vill arbeta med anestesi vid högspecialiserade operationer, har ett driv i att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och chefer och värderar teamarbete högt. Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter för en anestesisjuksköterska på en operationsavdelning med bastillhörighet på någon av våra enheter. Vi är en dygnet runt verksamhet med tre skift och efter genomgången introduktion ingår du i jourarbete, där du söver patienter på samtliga enheter och deltar vid akuta larm på hela sjukhuset.
Linda anestesisjuksköterska, berättar mer om sitt omväxlande arbete.
• Hos oss är ingen dag sig lik. Vi arbetar ofta med svårt sjuka patienter, komplicerade diagnoser som gör arbetet utmanande och utvecklande. Hos oss finns en otrolig kompetens och du får verkligen användning av dina kunskaper. Tillsammans löser vi i princip allt. Det finns en väldigt fin teamkänsla hos oss som jobbar runt patienterna.
En undersköterska berättar vidare
• Vi har bra sammanhållning mellan alla yrkeskategorier, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och städ. Jag lär mig något nytt varje dag. Det gör det roligt att gå till jobbet.
Som nyanställd får du genomgå en individuell introduktionsplan som anpassas efter dina behov och tidigare erfarenheter med placering på samtliga operationsenheter. På varje enhet kommer du att få handledning av anestesisjuksköterskor med hög kompetens och bred erfarenhet. Utöver detta kommer du även att erbjudas en mentor.
Vi arbetar efter kvotavtal vilket innebär en arbetstidsförkortning när du arbetar jourtid. Vi använder oss av Multi Access som är ett verksamhetsanpassat önskeschema där du har möjlighet att påverka din arbetstid.
Vi ser fram emot att få träffa dig för en intervju och ta del av vad du har att erbjuda oss i form av kompetens och erfarenhet.

Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt är specialistutbildad anestesisjuksköterska. Om du har arbetslivserfarenhet som anestesisjuksköterska är det meriterande. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
För att trivas i tjänsten är det av stor vikt att du tycker om att arbeta i team och att bidra till ett fungerande samarbete. Du har även förmåga att hantera ett skiftande arbetstempo. Vidare har du god självkännedom, är prestigelös och flexibel samt lyhörd gentemot patienter och kollegor i din omgivning. Det är viktigt för oss att våra medarbetare varje dag arbetar i enlighet med Region Skånes värdegrund Välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna just dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320373".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
291 89 REGION SKÅNE
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS

Kontakt
Caroline Tysper Handin, Enhetschef Caroline.Handin@skane.se 046-17 54 91
9871401