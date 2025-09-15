Anestesisjuksköterskor till Operationsavdelningen, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Operationsavdelningen på Sundsvalls sjukhus med sina 15 operationssalar är en av Sveriges mest moderna operationsavdelning. Avdelningen har salar med tillhörande uppdukningsrum samt en sterilcentral. Avdelningen har även en hybridsal. Vi är ett länssjukhus med dygnet-runt verksamhet och har specialiteterna ortopedi, kirurgi, öron, KK och urologi. I dagsläget har vi totalt 78 tjänster bestående av undersköterskor, operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor.
Vi söker nu anestesisjuksköterskor för vikariatsanställning på heltid till Operationsavdelningen i Sundsvall, vikariatet sträcker sig till augusti 2026. Tillträde enligt överenskommelse.
Som anestesisjuksköterska ansvarar du för sövning, underhåll av anestesi och väckning av patienter som genomgår en operation, utifrån ordinationer från narkosläkaren
Du har ett nära samarbete med narkosläkaren och arbetar i ett team inne på operationssalen tillsammans med operationssjuksköterska och undersköterska
Du behöver snabbt kunna växla mellan planerad verksamhet och akuta situationer som kan uppstå
Jour samt transportberedskap ingår på sikt i tjänstgöringen
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som anestesisjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Empatisk förmåga
Personlig mognad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Ersättning

Månadslön
