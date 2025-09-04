Anestesisjuksköterskor till Operation Thoraxkirurgi Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med i ett exceptionellt team och skapa exceptionella resultat?
På Operation thoraxkirurgi ger vi dig möjligheten att utvecklas till de bästa specialistsjuksköterskorna inom vårt område. Vi är specialiserade på avancerad hjärt-, lung- och bröstkorgskirurgi, inklusive hjärt- och lungtransplantationer samt behandling av komplexa medfödda hjärtfel. Hos oss får du arbeta i framkant av medicinsk innovation och bidra till livsviktiga insatser, varje dag.
Vi erbjuder:
• En arbetsplats där du får utveckla din kompetens inom respiration, cirkulation och svikt av andra vitala funktioner.
• Möjlighet att arbeta med den mest avancerade medicinska utrustningen och teknikerna, inklusive ECMO/ECLS.
• En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor som stöttar varandra i ett tvärprofessionellt arbetssätt.
• En inkluderande lärande miljö som kännetecknas av öppenhet, arbetsglädje och gemenskap.
• En tydlig struktur för dina karriärmöjligheter genom Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell.
• Möjlighet att arbeta med nationell högspecialiserad vård.
Vår vision är att vi tillsammans hjälper så många patienter som möjligt att behålla eller återfå sin hälsa, och vet att våra medarbetare är vår största tillgång. Detta gör vi med internationellt erkända goda resultat. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som specialistsjuksköterska inom vår verksamhet erbjuds du ett omväxlande arbete med utmanande arbetsuppgifter. Tillsammans med thoraxanestesiologer ansvarar du för avancerad peroperativ omvårdnad. Ett nära samarbete med andra professioner, såsom perfusionister, är en naturlig del av vardagen. Vår avdelning har en nära koppling till thoraxavdelningen intensivvård, som innefattar både intensivvårds- och uppvakningsdel. Vi genomför gemensamma introduktioner och utbildningar, eftersom vi delar många frågeställningar och utmaningar i vår patientvård. För att säkerställa att du får bästa möjliga start, erbjuds du en individuell introduktion som anpassas efter dina tidigare erfarenheter och kompetens.
Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där du har möjlighet att växa och utvecklas. Du blir en del av en spännande och dynamisk verksamhet där vi tillsammans bedriver och utvecklar framtidens thoraxkirurgi. För den som är intresserad finns stora möjligheter till forskning, antingen genom att bedriva egen forskning eller genom att arbeta som forskningssköterska under del av arbetstiden.
Vår avdelning har implementerat utbildning och handledning för specialistsjuksköterskor enligt EPA-modellen, samma modell som tillämpas för ST-läkare. Efter att du har erhållit ditt körkort får du möjlighet att arbeta mer självständigt, till exempel med att sätta artärnål, söva ASA 13-patienter, lungpatienter med okomplicerad luftväg samt utföra anestesier/sederingar vid arytmibehandlingar och delta i anestesibedömningar.
Vi tillämpar verksamhetsanpassad arbetstidsmodell med timbank och kvoterad arbetstid. Ditt önskeschema lägger du i Timecare. Våra arbetstider är klockan 07.00 till 16.00 eller 14.00 till 21.30 på vardagar och klockan 09.00 till18.00 på helgdagar. Deltagande i rotalista för urakuta operationer utanför arbetstid är frivilligt. Vi har flexavtal och måltidsuppehåll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistutbildning inom anestesisjukvård eller intensivvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet inom akut verksamhet.
Du som söker har en passion för att lära och utvecklas. Du drivs av utmaningar, är noggrann, ansvarsfull och vill vara en del av ett nytänkande operationsteam. I ditt arbete är det viktigt att du både kan arbeta självständigt och fungera väl i team. Din kommunikation är tydlig och lyhörd, och du har förmågan att förstå andras perspektiv. Du är van att hantera komplexa frågor och lösa komplicerade problem. Personlig lämplighet är av största vikt för oss.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
