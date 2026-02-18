Anestesisjuksköterska till växande plastikkirurgisk verksamhet i Malmö
Välkänd plastikkirurgisk verksamhet i Malmö expanderar och söker nu en erfaren anestesisjuksköterska för att stärka teamet.
Verksamheten bedriver planerad, elektiv kirurgi i en högspecialiserad miljö med ett erfaret multidisciplinärt team och två operationssalar.
Om rollen
Som anestesisjuksköterska ansvarar du för planering, genomförande och övervakning av anestesi vid planerad plastikkirurgi inom ramen för gällande ordinationer och riktlinjer.
Arbetet sker i nära samarbete med anestesiläkare och det kirurgiska teamet.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Preoperativ bedömning och riskvärdering
Planering och genomförande av anestesi (lokal, regional och intravenös sedering/TIVA)
Intraoperativ övervakning av vitalparametrar
Luftvägshantering och farmakologisk optimering
Postoperativ övervakning och smärtbehandling
Dokumentation enligt gällande regelverk
Kvalitetsarbete och efterlevnad av svenska föreskrifter
Beredskap att hantera akuta situationer och komplikationer
Arbetet är förlagt till dagtid måndag-fredag, med operationer fyra dagar per vecka.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med svensk legitimation
Specialistsjuksköterskeexamen inom anestesisjukvård
Minst två års klinisk erfarenhet som anestesisjuksköterska
Erfarenhet av kirurgisk verksamhet (erfarenhet inom plastikkirurgi eller dagkirurgi är meriterande)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Arbetsmiljö
Verksamheten är belägen i centrala Malmö, med några minuters promenad till Malmö Centralstation.
Här arbetar du mitt i stadens kärna med närhet till restauranger, caféer, service och goda kommunikationer, inklusive smidig förbindelse till Köpenhamn via Öresundsbron.
Malmö erbjuder en internationell och expansiv miljö med närhet till hav, parker och ett levande stadsliv.
Kombinationen av professionell utveckling i en växande privat vårdverksamhet och en attraktiv livsmiljö skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart karriärval.Dina personliga egenskaper
Hög patientsäkerhetsmedvetenhet
Strukturerad och noggrann
Kliniskt trygg med god beslutsförmåga
God samarbetsförmåga
Vad vi på Dignus Medical erbjuder dig
Personlig och konfidentiell dialog från första kontakt
Rådgivning och stöd genom hela processen från erfaren rekryterare
Vi ser fram emot att höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande.
Urval och intervjuer sker löpande.
Skicka in din ansökan eller hör av dig direkt om du har frågor.
