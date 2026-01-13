Anestesisjuksköterska till Uppvakningsavdelningen
Verksamhetsområde kirurgi
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Operationsavdelningen består av sju operationssalar och vi utför cirka 3500 elektiva operationer/år. Verksamheten består av kirurgi inom allmän kirurgi, urologi, gynekologi samt höft-och knäprotesoperationer, vilka utgör en stor del av alla operationer som genomförs på Lasarettet. Vi utvecklas ständigt med nya ingrepp & metoder. Med hjälp av vår engagerade personal driver vi vården framåt. För att optimera väntetider inom vården i Region Uppsala har vi etablerat ett nära samarbete med Akademiska sjukhuset. Det innebär bland annat av att flera doktorer opererar både vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.
Operationsavdelningen består av sju operationssalar. Uppvakningsavdelningen har 13 vårdplatser och leds av samma chef som på operationsavdelningen. Tillsammans är vi cirka 65 medarbetare. Hos oss arbetar operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, undersköterskor, kirurger och anestesiläkare. Varje yrkeskategori bidrar med sin unika kunskap och detta gör att vi kan ge den bästa vården till våra patienter. Operationsverksamheten pågår dagtid, måndag till fredag. Uppvakningsavdelningen har öppet även kvällstid måndag till fredag& bemannas av anestesisjuksköterskor och undersköterskor. Vissa roterar mot anestesin, vår preoperativa mottagning samt UVA medan andra arbetar stadigvarande på UVA.
Enhetens gemensamma mål och fokus är gott samarbete, hög kvalitet och patientsäkerhet. Tillsammans gör vi skillnad för våra medmänniskor varje dag!
Vi är en välfungerande operationsavdelning som präglas av en stark gemenskap och en god atmosfär.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett intressant och omväxlande arbete på vår postoperativa uppvakningsavdelning. Här vårdas patienter som opererats i dagkirurgi eller slutenvård. Arbetet innebär en fast placerad tjänst som anestesisjuksköterska där du i team med sjuksköterskor och undersköterskor ansvarar för det postoperativa omhändertagandet för våra patienter. Meriterande är om du har erfarenhet av postoperativ vård sedan tidigare.
Vår verksamhet bedrivs dagtid på anestesin samt dag och kväll på uppvakningen, måndag till fredag. Stängt helger och röda dagar. Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetat som Anestesisjuksköterska. Meriterande är arbetslivserfarenhet pre- och postoperativvård. Du har en god förmåga att bemöta patienter och är lyhörd för deras olika behov. Du är flexibel & samarbetsvillig och ständigt nyfiken på att lära dig nytt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Vi söker någon som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är kontrollerad i
stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Du har ett gott samarbete och arbetar bra med andra människor, du kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt. Du löser konflikter konstruktivt och har även förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. .
Vi erbjuder
Heltid, tillsvidare. Lön och tillträde efter överenskommelse.
Vi anser att introduktion är viktigt och introduktionsprogrammet anpassas därefter individuellt efter din erfarenhet. Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet kontakta
Biträdande avdelningschef Anestesi/ UVA Elenor Hahlin, 018-617 50 10
Teamledare UVA Sara Eriksson 0171-418301
Facklig information Anna Ahlin, 0171-418301
