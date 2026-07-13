Anestesisjuksköterska till Thoraxoperation, Hjärtcentrum Umeå
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-13
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hjärtcentrum i Umeå har som mål att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter.
I Hjärtcentrum ingår Hjärt-kärlmottagningen, Thoraxkirurgi, Kardiologen, PCI-lab, Arytmienheten samt klinisk fysiologi och centrum för kardiovaskulär genetik. Vi utreder, behandlar och opererar patienter från hela norra regionen med sjukdomar i hjärta, lungor och kranskärl. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. I nära samarbete med universitetet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning. Vi är ca 400 medarbetare på Hjärtcentrum.
På Thoraxoperation är vi cirka 35 anställda och här arbetar anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, undersköterskor och perfusionister. Årligen utför vi totalt drygt 1100 ingrepp fördelat på våra fyra operationssalar.
Inom vår specialitet återfinns patienter med sjukdomar i tex hjärtklaffar, kranskärl och lungor. Vi erbjuder även som enda thoraxkirurgiska center i Norrland möjlighet till cirkulationsunderstöd vid hjärt- och/eller lungsvikt i form av ECMO-behandling, samt att vi även startat upp en högkvalificerad transportverksamhet kring dessa patienter.
Hos oss får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en verksamhet vars främsta mål är att erbjuda thoraxkirurgi av hög kvalitet till patienter i Norrland. Genom samarbete över professionsgränser har vi skapat en effektiv och sammanhållen vårdkedja, där vår personal erbjuds möjligheter att utvecklas och förkovras inom sin profession genom kontinuerliga fortbildningsinsatser.
Nu söker vi en anestesisjuksköterska som vill jobba tillsammans med oss på Thoraxoperation.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som anestesisjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Att arbeta som anestesisjuksköterska hos oss innebär att du arbetar i team på operationssal, med patienten i fokus. Du kommer att tillsammans med operationssjuksköterskan vara ansvarig för den perioperativa omvårdnaden av patienten. Hos oss präglas arbetet av ömsesidig respekt där alla professioner samverkar för att ge patienten bästa möjliga behandling och omvårdnad.
Som anestesisjuksköterska hos oss arbetar du också på Hjärtcentrums Arytmienhet. Här utförs arytmologiska ingrepp, med anestesistöd, på två salar. Här samarbetar du med biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, undersköterskor, arytmologer och thoraxanestesiologer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi.
För att trivas i rollen som anestesisjuksköterska hos oss söker vi dig som har en förmåga att arbeta såväl självständigt som att samarbeta med andra yrkesgrupper. Du bör också vara flexibel, trivas med arbete i högt tempo och ha en positiv inställning till ditt arbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327904". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå Kontakt
Vårdförbundet
Lisa Ahlner Lisa.ahlner@regionvasterbotten.se 090-7853651 Jobbnummer
10000660