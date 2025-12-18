Anestesisjuksköterska till Smärtmottagning i Lund
2025-12-18
Är du sjuksköterska och vill arbeta på en mottagning som präglas av laganda, god kommunikation och hög kompetens? Vi välkomnar dig med stort intresse och engagemang för smärtbehandling att söka tjänsten som sjuksköterska hos oss på smärtmottagningen i Lund!
Smärtmottagningen är en liten enhet med ett nära samarbete mot vårdavdelningarna på Skånes universitetssjukhus (Sus). Uppdraget för enhetens läkare och sjuksköterskor innefattar att göra smärtanalys och agera som rådgivande konsultverksamhet för smärtbehandling till inneliggande postoperativa patienter och för patienter med avancerade smärttillstånd.
Inom smärtmottagningens uppdrag ingår en konsultverksamhet för polikliniska patienter med behov av smärtanalys och behandlingsrekommendationer. På Smärtmottagningen finns möjlighet till smärtlindrande åtgärder med exempelvis smärtblockader och radiofrekvensbehandling vid indikation.
I din roll som sjuksköterska hos oss arbetar du främst med att självständigt följa upp postoperativa patienter med smärtpump. En annan del av verksamheten är vår remissuppföljning av inneliggande smärtpatienter som sker tillsammans med smärtläkare. Du samarbetar med vårdpersonal vid respektive verksamhet och inspirerar till kunskapsutveckling.
Till vår nyutvecklade mottagningsverksamhet kommer patienter från primärvården för smärtanalys och behandlingsrekommendationer. I din roll som sjuksköterska arbetar du i team med ansvarig läkare och bistår vid mottagningsbesök och behandlingar. Du följer också upp behandlingsresultat och patientärende via telefon och 1177.se. Utöver det kliniska arbetet är du även med och utformar riktlinjer och rutiner för smärtbehandling samt tar fram såväl övergripande som lokala mål. Vi arbetar dagligen med utbildningsfrågor och det är viktigt att du är bekväm i rollen som både handledare och föreläsare.
Omhändertagandet av patienter kännetecknas av evidensbaserat och vetenskapligt välförankrade behandlingsmetoder samt personcentrerat bemötande med respekt och empati. Därför har vi stort fokus på förtroende, delaktighet och eget ansvar i vårt dagliga arbete.
Nyanställda hos oss på Smärtmottagningen får en introduktion som anpassas efter dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Du är varmt välkommen att hospitera hos oss en eller flera dagar för att se om detta arbete kan vara något för just dig.
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För att vara aktuell för tjänsten har du tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom liknande verksamhet alternativt relevant vidareutbildning ses som meriterande. Därtill är det också meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete samt att du känner dig trygg i undervisnings- och utbildningssammanhang.
Vi förutsätter att du, liksom vi, drivs av vilja och intresse av att utveckla vården och att du känner motivation till att aktivt delta i den ständiga förbättringsprocess vi befinner oss i. Du har förmåga att bemöta såväl patienter som anhöriga, medarbetare och studenter med omtanke och respekt. För att trivas hos oss behöver du också tycka om att arbeta i team och uppskatta ett omväxlande tempo. Du är ansvarsfull och trygg i din yrkesroll samtidigt som du är lyhörd och nyfiken. Vi ser gärna att du kan förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter att du är ansvarsfull och strukturerad samt har förmåga att prioritera i det självständiga arbetet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
