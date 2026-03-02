Anestesisjuksköterska till Operationskliniken Dagkirurgi Köping
2026-03-02
Nu söker vi anestesisjuksköterska till Operationskliniken Dagkirurgi i Köping. Är du specialistsjuksköterska mot anestesi, varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som anestesisjuksköterska inom vår verksamhet är du en del av ett multidisciplinärt team och en nyckelperson som utvecklar och driver verksamheten tillsammans med dina kollegor. Sedvanliga arbetsuppgifter för anestesisjuksköterskor på operation. Tjänsten innefattar även möjlighet att rotera mot och inneha placering på preoperativa enheten och postoperativa enheten.
Utvecklingsmöjligheter
Vi erbjuder dig ett anpassat introduktionsprogram som anestesisjuksköterska i Köping. Vi värdesätter interna och externa utbildningar och en ständig kompetensutveckling. Kliniken arbetar med en kompetensmodell för specialistsjuksköterskor i kliniskt arbete.
Arbetstider
Dagtid, vi bedriver verksamhet på 4 operationssalar måndag - torsdag och 3 salar på fredag med stängt var tredje fredag. Vi har stängt i 4 veckor på sommaren samt reducerad verksamhet över jul och nyår.
Om arbetsplatsen
Operationskliniken har ansvar för operationssjukvården i Region Västmanland och är lokaliserad i Västerås och Köping. I Köping bedrivs elektiv dagkirurgisk verksamhet för specialiteterna ortopedi, kirurgi, urologi, ÖNH och gynekologi. Verksamheten består av 1 dagkirurgisk enhet för preoperativ mottagning och uppvakning, 4 operationssalar, 1 sterilcentral och 1 planeringsenhet som planerar operationsprogrammet och kallar patienterna. Operationskliniken Dagkirurgi Köping ombesörjer anestesiberedskapen för Köpings sjukhus samt KAK området.
Vi är totalt 40 medarbetare som samarbetar tätt med patienten i centrum.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska mot anestesi med några års erfarenhet. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Om du har arbetat i journalsystemet Cosmic/Orbit så ser vi det som meriterande.
Vi ser också att du är flexibel, strukturerad, har god förmåga att prioritera i det dagliga arbetet såväl som att du snabbt kan prioritera om och anpassa dig efter ändrade omständigheter. Din kreativitet, tankar och idéer är viktiga pusselbitar för oss i det fortsatta utvecklingsarbetet, även mot NAV. Därför ser vi att du är en person som gillar bidra med din kunskap, idéer och entusiasm. Att du motiveras av förändrings-och förbättringsarbetet ser vi som en självklarhet i dessa föränderliga tider som präglar vård och omsorgssektorn.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, dagtid 40h/v, heltidSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är inplanerade att ske på plats i Köping.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto:https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Ind lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
