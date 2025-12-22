Anestesisjuksköterska till Operationsavdelningen Västerås
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-12-22
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med där det händer - i hjärtat av vården och där varje insats gör skillnad på riktigt? Som anestesisjuksköterska hos oss är du en nyckelperson i teamet som ger trygghet, närvaro och högspecialiserad vård. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där din insats är avgörande för en säker och professionell vård.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som anestesisjuksköterska får du en grundplacering och tjänstgör på någon av operationsavdelningens enheter. Du har stora möjligheter att bli specialist inom din hemsektion och ansvara för ett eget ansvarsområde utifrån eget intresse och kompetens. Hos oss får du bredda dina kunskaper och rotera mot alla våra enheter, med möjlighet att även rotera mot pre- och postoperativ avdelning.
I tjänsten ingår det att arbeta på externa enheter vid behov av anestesiologisk hjälp. Anestesisjuksköterskan ingår i sjukhusets larmkedja och åker på ambulanstransporter med patienter till annat sjukhus som kräver en annan vårdnivå. Du kommer att ingå i teamet kring patienten tillsammans med undersköterska, operationssjuksköterska och läkare.
Läs mer om hur det är att jobba som anestesisjuksköterska i Region Västmanland:
• Att jobba som anestesisjuksköterska i Region Västmanland
• Högteknologisk operationsklinik där medarbetarna gör underverk
Arbetstider
Vi erbjuder arbete i vår dygnet-runt-verksamhet med tidsvärderingsmodell på 37 timmar per vecka. Region Västmanland har dessutom ett lokalt avtal med Vårdförbundet och SRAT som ger höjd ersättning för obekväm arbetstid för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.
Utvecklingsmöjligheter
Vi värdesätter interna och externa utbildningar, simuleringsövningar, traumaövningar och våra medarbetare har högre andel utbildningstid än snittet i förvaltningen och andra regioner.
Om arbetsplatsen
Operationskliniken har ansvar för hela Västmanlands operationssjukvård. Delar av den dagkirurgiska verksamheten genomförs vid sjukhuset i Köping. Den mer omfattande kirurgin, både akut och elektiv, sker i Västerås. Operationsverksamheten består av kirurgi, urologi, gynekologi, robotkirurgi, ortopedi, kärlkirurgi och öron-näsa-halskirurgi. Det finns totalt 23 operationssalar på kliniken, varav fyra salar i Köping och 18 salar i Västerås.
Vi sätter stort värde i samarbete och kompetensutveckling på individnivå. Vi är stolta över att vara en av de mest effektiva klinikerna i hela Sverige, med höga kvalitetsresultat och god patientsäkerhet. Här finns även möjlighet att delta i forsknings och utvecklingsprojekt. Vi bygger just nu ett nytt akutsjukhus som kommer att innebära en stor utveckling av vår verksamhet.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• Ett anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• En arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som anestesisjuksköterska på operationsavdelning, men det är inte ett krav. Har du även arbetat i journalsystemet Cosmic eller Orbit ser vi det som meriterande. Då vårt arbete ofta styrs av dokument på svenska behöver du ha goda kunskaper i språket, både i tal och i skrift.
Du som söker är trygg och stabil som person. Vi ser att du planerar och strukturerar upp ditt arbete, såväl som att du snabbt kan prioritera om och anpassa dig efter ändrade omständigheter när situationen kräver det. Du har en god förmåga att samarbeta med andra genom att lyssna och kommunicera på ett tydligt och konstruktivt sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Schema med rotation mot dag, kväll, natt, helg
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Christina Gunnarsson christina.gunnarsson@regionvastmanland.se 021-17 57 08 Jobbnummer
9658696