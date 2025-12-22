Anestesisjuksköterska till Operationsavdelningen Västerås - Flexitjänst
2025-12-22
Söker du ett omväxlande och stimulerande arbete där du gör verklig skillnad? I vår flexitjänst får du använda din kompetens samtidigt som du får växa både professionellt och personligt. Som resurs i bemanningen arbetar du på våra tre opererande enheter och vår pre-operativa enhet i Västerås och placeras där behovet är störst för dagen. Varje dag blir unik!
Vill du vara med där det händer i hjärtat av vården? Hos oss blir du en nyckelperson i teamet som står för trygghet, närvaro och högspecialiserad vård. Välkommen med din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Flexitjänsten innebär att du arbetar flexibelt över hela kliniken och roterar mellan våra tre opererande enheter för att upprätthålla en bred kompetens på varje enhet. Du har ett grundschema i botten, men som resurs i bemanningen placeras du där behovet är störst för dagen. Hos oss får du möjlighet att bredda din kompetens samtidigt som du är en viktig del av teamet kring patienten. Du kommer att samarbeta nära tillsammans med undersköterska, operationssjuksköterska och läkare.
Som anestesisjuksköterska ansvarar du för planering, genomförande och övervakning av anestesi samt patientens vitala funktioner före, under och efter operation. I flexitjänsten ingår du i sjukhusets larmkedja, vilket kan innebära arbete på externa enheter vid behov och ambulanstransporter för patienter som behöver en annan vårdnivå.
Läs mer om hur det är att jobba som anestesisjuksköterska i Region Västmanland:
• Att jobba som anestesisjuksköterska i Region Västmanland
• Högteknologisk operationsklinik där medarbetarna gör underverk
Arbetstider
Vi erbjuder arbete i vår dygnet-runt-verksamhet med tidsvärderingsmodell på 37 timmar per vecka. Region Västmanland har dessutom ett lokalt avtal med Vårdförbundet och SRAT som ger höjd ersättning för obekväm arbetstid för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.
Utvecklingsmöjligheter
Vi värdesätter interna och externa utbildningar, simuleringsövningar, traumaövningar och våra medarbetare har högre andel utbildningstid än snittet i förvaltningen och andra regioner.
Om arbetsplatsen
Operationskliniken har ansvar för hela Västmanlands operationssjukvård. Delar av den dagkirurgiska verksamheten genomförs vid sjukhuset i Köping. Den mer omfattande kirurgin, både akut och elektiv, sker i Västerås. Operationsverksamheten består av kirurgi, urologi, gynekologi, robotkirurgi, ortopedi, kärlkirurgi och öron-näsa-halskirurgi. Det finns totalt 23 operationssalar på kliniken, varav fyra salar i Köping och 18 salar i Västerås.
Vi sätter stort värde i samarbete och kompetensutveckling på individnivå. Vi är stolta över att vara en av de mest effektiva klinikerna i hela Sverige, med höga kvalitetsresultat och god patientsäkerhet. Här finns även möjlighet att delta i forsknings och utvecklingsprojekt. Vi bygger just nu ett nytt akutsjukhus som kommer att innebära en stor utveckling av vår verksamhet.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• Ett anpassat introduktionsprogram
• Möjlighet till kompetensutveckling
• Flexibel arbetstid inom vissa ramar
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård. Ett krav för tjänsten är att du har några års erfarenhet som anestesisjuksköterska inom akutsjukvård. Har du även arbetat i journalsystemet Cosmic eller Orbit ser vi det som meriterande. Då vårt arbete ofta styrs av dokument på svenska behöver du ha goda kunskaper i språket, både i tal och i skrift.
Du som söker är trygg och stabil som person. Vi ser att du planerar och strukturerar upp ditt arbete, såväl som att du snabbt kan prioritera om och anpassa dig efter ändrade omständigheter när situationen kräver det. Du har en god förmåga att samarbeta med andra genom att lyssna och kommunicera på ett tydligt och konstruktivt sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Schema med rotation mot dag, kväll, natt, helg
Placeringsort: Västerås
Flexitjänsten omfattar ett förordnande på två år med ett tillhörande lönetillägg. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Christina Gunnarsson christina.gunnarsson@regionvastmanland.se 021-17 57 08 Jobbnummer
9658695