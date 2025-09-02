Anestesisjuksköterska till operationsavdelningen, Arvika
2025-09-02
Din arbetsplats
Här på operation i Arvika är vi cirka 30 medarbetare som jobbar i team runt patienten.
Avdelningen har fyra moderna salar och en polop sal. Vi har enbart planerad verksamhet inom ortopedi, kirurgi och ÖNH. Vi arbetar dagtid måndag till fredag. Jourtid har man som anestesisjuksköterska beredskap.
Vi är en mindre enhet med stora utvecklingsmöjligheter inom framförallt ortopedi. Vi lägger stor vikt vid att bibehålla inarbetade rutiner med låg infektionsfrekvens. Vi är mycket stolta över vår avdelning där vi jobbar tillsammans för en säker vård med nöjda patienter.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som anestesisjuksköterska arbetar du självständigt samtidigt som du är en del av ett glatt operationsteam som arbetar tillsammans för att möta patientens behov. Du utför alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom anestesisjuksköterskans ansvarsområde.
Du ska vara noggrann och sätta patientsäkerheten högt, ha lätt för att bygga relationer och trivas med att jobba i team. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring.
Dina kunskaper/kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård.
Du är lugn, stabil och kontrollerad även i stressiga situationer och du behåller alltid ett realistiskt perspektiv och fokuserar på det som är viktigast. Du är flexibel, har en god samarbetsförmåga och är bra på att lyssna och kommunicera. Med din förmåga att se helheten tar du hänsyn till det större perspektivet och hela verksamhetens bästa i dina beslut och handlingar. Vi är måna om att finna rätt person och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Anop Steril Arvika Kontakt
Carina Edesgård, avdelningschef 010-8312065 Jobbnummer
9487848