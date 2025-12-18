Anestesisjuksköterska till Operationsavdelning i Ängelholm
2025-12-18
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du en arbetsplats som värdesätter din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas inom anestesisjukvården? Hos oss är du en viktig del av avdelningens utveckling och vi erbjuder dig en trygg och välkomnande arbetsplats där du blir hörd och sedd av kollegor och chefer. Om detta tilltalar dig, då är det hos oss du ska söka!
I vacker natur med hav och skog ligger Ängelholm nära storstäderna i Öresundsregionen. Operationsavdelningen i Ängelholm tillhör verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård vid Helsingborgs lasarett. På operationsavdelningen i Ängelholm bedriver vi idag främst planerad dagkirurgisk verksamhet. Avdelningen består av operations-, anestesi-, steril-, dagkirurgisk och uppvakningsverksamhet. Vi utför specialiserad planerad vård inom ortopedi, kirurgi, gynekologi, urologi och öron-, näs- och halsmottagning och vi tar emot både vuxna och barn under dagtid, måndag till fredag. Vi ansvarar för hela flödet; pre-, peri- och postoperativvård.
Uppvakningsavdelningen har tolv övervakningsplatser för elektiv- och slutenvårdskirurgi. Steriltekniska enheten har såväl interna som externa kunder. Vi är cirka 90 medarbetare och arbetsgruppen består av sjuksköterskor, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker, läkare och enhetschefer. Vi strävar hela tiden efter bra teamarbete och gott samarbete mellan våra specialiteter. Det är en av nycklarna till god vård för våra patienter. Hos oss värdesätter vi nytänkande och värnar om vår avdelning där vi bryr oss om varandra. Här arbetar vi för hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö vilket är vår högsta prioritet.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som anestesisjuksköterska arbetar du med pre- och perioperativ omvårdnad, medicinsk teknik och omvårdnadsdokumentation. Med din kompetens och erfarenhet får du våra patienter att känna sig trygga både inför och under operation. I ditt dagliga arbete har du hjälp av dina kollegor och tillsammans arbetar ni för att erbjuda patienten bästa möjliga vård. Hos oss får du en gedigen kunskap inom omhändertagande av både vuxna och barn utifrån dina förutsättningar. Vi söver cirka 100 patienter i veckan, både barn och vuxna och du arbetar tätt ihop med dina anestesisjuksköterskor- och anestesiläkarkollegor.
Hos oss har du stora möjligheter att vara med och utveckla omvårdnaden. Som vår nya kollega välkomnas du av ett arbetslag som präglas av engagemang, nyfikenhet och inte minst värme och omtanke. Vi erbjuder dig ett personligt anpassat introduktionsprogram baserat på dina tidigare erfarenheter.
Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag. Viss jourtjänstgöring kan bli aktuell då anestesi har ett uppdrag på sjukhuset för anestesikompetens jourtid.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistutbildning inom anestesisjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av förbättringsledning är det meriterande.
Som person är du trygg, flexibel och noggrann. Det är viktigt att du har en vilja att ta ansvar och gärna kommer med egna initiativ. Du har även en vilja att utvecklas och lära dig nytt. Vidare ser vi att du trivs med att arbeta i team och bidrar till en trygg och välkomnande arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval samt rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
