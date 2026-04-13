Anestesisjuksköterska till Operationsavdelning Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg
2026-04-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du en arbetsplats där din kompetens värdesätts och teamarbete är en viktig del i det dagliga arbetet? Då ska du söka dig till oss på operationsavdelningen i Helsingborg! Vi ser fram emot att välkomna en anestesisjuksköterska till en spännande och utvecklande tjänst.
Vår verksamhet värdesätter nytänkande, men framför allt så bryr vi oss om varandra. Hos oss finns en god kamratanda och vi har roligt på jobbet! Ett gott teamarbete genomsyrar hur vi arbetar och det präglas av engagemang, omtanke och respekt både gentemot patienten samt kollegor emellan.
Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra akutsjukhus. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar. Operationsavdelningen har dygnet runt verksamhet där cirka 70 procent av verksamheten är akut. Vi utför en stor bredd av akuta och elektiva ingrepp, både långa och korta operationer. Operationsavdelningen i Helsingborg är indelad i tre sektioner; ortopedi, kirurgi (inklusive kärlkirurgi) och en sektion innehållande öron, gynekologi/obstetrik, urologi samt käk och tand patienter. Anestesi bemannar också inom käkkirurgi, ögonkirurgi, barntandvård samt vid endoskopi och röntgenundersökningar. Som anestesisjuksköterska hos oss ingår du i ett arbetslag som med jämna tidsintervaller roterar mellan de olika sektionerna.
Vi är drygt 130 medarbetare fördelade på anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, undersköterskor, anestesiologer samt operationstekniker. Till vårt verksamhetsområde ingår också dagkirurgiavdelning, uppvakningsavdelning/IVA/IMA, steriltekniskavdelning och Ängelholms operationsavdelning.
Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu dig som söker ett omväxlande och stimulerande arbete där du får en betydelsefull roll i samarbetet med dina kollegor i operationsteamet!
Som anestesisjuksköterska arbetar du med pre- och perioperativ omvårdnad, medicinsk teknik och omvårdnadsdokumentation. Du arbetar med en patient i taget och ansvarar för anestesin i samarbete med en anestesiolog samt deltar i för- och efterarbetet. Med din kompetens och erfarenhet får du våra patienter att känna sig trygga både inför och under operation. Som medarbetare och anestesisjuksköterska i teamet är du en viktig pusselbit i strävan att tillsammans med övriga medarbetare arbeta för att erbjuda patienten bästa möjliga vård där patienten känner sig väl omhändertagen
Hos oss planerar du dina arbetspass enligt verksamhetsanpassat önskeschema. Arbetet innebär dag-, kvälls-, helg- och nattjänstgöring. Vi har en arbetstidsmodell som baseras på antalet arbetade timmar under obekväm arbetstid och vid tjänstgöring under obekväm arbetstid får du en arbetstidsförkortning.
Introduktionen anpassas individuellt utifrån dina tidigare erfarenheter och under introduktionen kommer du att arbeta dagtid. På avdelningen erbjuder vi fyra utvecklingsdagar per år, årlig träning i HLR och tillfällen för traumaträning.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistutbildning inom anestesisjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete på en operationsavdelning med blandat uppdrag av elektiv och akut verksamhet. Vidare ser vi gärna att du har goda kunskaper i journalsystemen Orbit och Melior.
Vi söker dig som vill ha ett arbete som präglas av spänning och variation, samtidigt som du har förmåga att hålla ett lugn samt prioritera mellan arbetsuppgifter och ta ansvar för att patienten får den bästa vården. Som person är du trygg, flexibel och noggrann. Det är viktigt att du har en vilja att ta ansvar och gärna kommer med egna initiativ. Du har även en vilja att utvecklas och lära dig nytt. Du trivs med att arbeta i team och bidrar gärna till en glädjefylld arbetsmiljö, samarbete och god stämning. Att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt hoppas vi är lika självklart för dig som det är för oss. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Har vi väckt din nyfikenhet och du är intresserad av att ingå i vårt team på operationsavdelningen i Helsingborg? Vi kan erbjuda ett stimulerande arbete i en organisation med hög kompetens och stor utvecklingsmöjlighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300544".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
254 37 HELSINGBORG
Region Skåne, Helsingborgs lasarett
Martin Hansson, Vårdförbundet 042-40 621 70
9851716