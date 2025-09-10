Anestesisjuksköterska till Operation Rekonstruktiv Kirurgi i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-09-10
Gör skillnad. Varje dag.
Är du vår nya stjärna? Vi på Operation Rekonstruktiv Kirurgi (ORK) söker en ny kollega som vill bli en del av vårt fantastiska team!
Vi är en högspecialiserad, välfungerande och i huvudsak dagkirurgisk operationsenhet. Våra öppettider är måndag till torsdag 07:00-17:30 och fredag 07.00-14.00. ORK ger service till kirurgiska specialiteter inom plastikkirurgi, öron-, näs- och hals (ÖNH), hand, urologi, barnkirurgi, bröstcancerkirurgi och barntandvård samt service till barn och ungdomar från barnkliniken och hudmottagningen. I verksamhetens uppdrag ingår också service mot diagnostiskt center (MR) och psykiatrin (ECT). ORK tillhör verksamhetsområde (VO) Intensiv och perioperativ vård inom Skånes Universitetssjukhus (Sus) i Malmö.
Hos oss är vi måna om en god arbetsmiljö som vi skapar tillsammans och vi strävar efter att kunna ge förutsättningar för individuell kompetensutveckling. Vi har implementerat kompetens- och tjänstemodellen (KTM), en kompetensmodell som innebär kontinuerligt och livslångt lärande samt god och säker vård, som är en del av arbetet med magnetmodellen. Vårt fokus ligger på ett välfungerande patientflöde med patientens trygghet och säkerhet i centrum.
Våra ledord är: Vi levererar vård i världsklass genom starkt teamarbete, kontinuerlig utveckling och en stor portion av glädje!Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som anestesisjuksköterska hos oss arbetar du med vanligt förekommande arbetsuppgifter i samband med anestesi tillsammans med andra yrkeskategorier för att erbjuda patienterna en god och säker vård. I din roll söver du vuxna och barn i alla åldrar inom plastikkirurgi, handkirurgi, ÖNH, urologi, bröstkirurgi, vid endoskopiundersökningar, hudlaserbehandlingar, magnetröntgen (MR) samt elektrokonvulsiv behandling (ECT). Du främjar ett gott samarbete med tillhörande dagkirurgisk- och postoperativ avdelning samt övriga aktörer. Vi arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.
Vi erbjuder dig en stimulerande och inspirerande arbetsplats med trivsamma kollegor och möjlighet till kompetensutveckling anpassat utifrån din tidigare erfarenhet och kompetens. Som nyanställd hos oss får du tillgång till ett individuellt anpassat introduktionsprogram som vi arbetar fram utifrån dina tidigare erfarenheter tillsammans med handledande kollega som har lång och bred kompetens. Vi utgår från att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kolleger för att bli säker i din arbetsroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har en specialistutbildning inom anestesisjukvård. Du har kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Tidigare erfarenhet av operationsverksamhet är meriterande.
Vi önskar att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet, förtroende och samarbete mellan arbetskamrater och närmsta chef. Du är trygg i din roll som sjuksköterska och har förmåga att fatta såväl stora som små beslut. Du är bekväm med att arbeta självständigt, är bra på att samarbeta och har en god kommunikativ förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Värmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
