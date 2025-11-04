Anestesisjuksköterska till Operation ortopedi i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-11-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Utmanas du av avancerad sjukvård, skarpa lägen och akuta situationer? Drivs du av att förbättra verksamheten tillsammans med dina kollegor? Då kan du vara just den vi söker!
VO IPV ansvarar för anestesi-och operationssjukvård på Sus i Malmö. IPV omfattar Operation kirurgi (OK), Operation kvinnokirurgi (OKK), Operation ortopedi (OO), Operation rekonstruktiv kirurgi (ORK) samt anestesiservice vid handkirurgiska ingrepp. OO ger service avseende anestesi och postoperativ vård till VO ortopedi.
OO har cirka 35 procent planerad och 65 procent akut verksamhet. Flertalet förekommande typer av ortopediska ingrepp utförs alltifrån rutinoperationer till avancerad rygg- och traumakirurgi. Vi ser fram emot att under 2025 flytta till nya fina lokaler. Detta ger samtliga medarbetare på OO möjligheten och vara med och påverka och utveckla under resans gång fram till flytten.
På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell (KTM), som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet. Verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård (VO IPV) har under året startat upp projektet KTM och ingår även som pilotavdelning i magnetmodellen under 2024. Målet med KTM är att skapa förvaltningsgemensamma strukturer för professionell utveckling och kontinuerligt lärande. Syftet är att öka förutsättningarna för en god och säker vård och bidra till att göra Skånes universitetssjukhus (Sus) till en attraktiv arbetsplats. Satsningen är en del av arbetet med magnetmodellen som ska leda till förbättringar inom vård och arbetsmiljö. Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Hos oss ges du möjlighet att arbeta inom en spännande och starkt utvecklande verksamhet. I rollen som anestesisjuksköterska arbetar du i ett team med andra yrkesgrupper för att erbjuda patienten den bästa möjliga vården. Enheten följer funktionsbeskrivning för anestesisjuksköterskor i Sverige utarbetad av Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård. Som anestesisjuksköterska med tillhörighet OO kan du efter full introduktion även rotera till OK och OKK.
• Som anestesisjuksköterska på ortopeden i Malmö får du både tempo och variation, inte bara i typen av ingrepp utan också i patientgruppen, från de små barnen till äldre vuxna. Här finns möjlighet att växa i din yrkesroll och göra verklig skillnad för varje patient, och snart gör vi det i helt nya, ändamålsenliga lokaler, berättar Christer som är anestesisjuksköterska.
Vidare är det viktig för oss att ge vår personal en adekvat utbildning och vi erbjuder därför dig ett introduktionsprogram anpassat efter dina tidigare erfarenheter och behov. Stora möjligheter ges till att vara med och vidareutveckla avdelningens arbete med möjlighet till fördjupning inom våra specialiteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistutbildning inom anestesi. Kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare ser vi tidigare erfarenhet av anestesi som meriterande.
För att trivas i rollen är det av stor vikt att du tycker om att arbeta i team och bidrar till ett fungerande samarbete även när tempot är högt. Arbetet kräver att du tar eget ansvar och visar engagemang. Du har därtill god självkännedom och är prestigelös samt flexibel. Vidare är du lyhörd gentemot såväl patienter som kollegor i din omgivning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283552". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Jessica Eriksson, Enhetschef operation ortopedi 040-33 83 06 Jobbnummer
9588159