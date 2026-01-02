Anestesisjuksköterska till neuroanestesin
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-01-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vår verksamhet
Vi på neuroanestesin ansvarar för anestesier vid neurokirurgiska ingrepp i hjärna och ryggmärg. I ansvarsområdet ingår även akuta trombektomier samt anestesier vid neuro-interventioner på röntgen. Under hösten 2020 startade vi upp en ny MR-hybridsal som är den andra i hela Sverige och även den största vilket vi är väldigt stolta över. Där kan vi genomföra MRT under pågående operation. Tekniken möjliggör mer precisa resultat vid operation av bland annat hjärntumörer.
Verksamheten bedrivs dygnet runt. Vi utför även anestesier till två relaterande verksamheter som öron- och ögonkirurgi.
Läs mer om hur det är att arbeta inom vårt verksamhetsområde Avgörande roll i avgörande stunder - arbeta på anestesi, operation och intensivvård | Akademiska (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/avgorande-roll-i-avgorande-stunder---arbeta-pa-anestesi-operation-och-intensivvard/)
Ditt uppdrag
Vi erbjuder dig ett spännande och stimulerande arbete på en arbetsplats där du är en mycket värdefull medarbetare i teamet!
Här får du möjlighet att arbeta med olika typer av operationer från barn till vuxen samt friska till IVA-patienter. Operationsingreppen kan vara planerade eller akuta och variera i tidslängd. Med vår stora variation av anestesier och patientklientel erbjuder vi dig en stor bredd inom anestesi. Vi strävar efter ett gott samarbete och öppet klimat mellan våra olika professioner för att få ett gott flöde, god stämning och ett gott samarbete på våra operationssalar.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Du är utbildad specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård.
Din kompetens
Variation i arbetet gör att du som sökande ska vara tydlig, lyhörd och nytänkande. Du ska även kunna ställa om till akuta situationer då vi har ett stort antal jourfall. Du sätter patient i fokus och bidrar till ett gott arbetsklimat, är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning som anestesisjuksköterska. Vi har individuell schemaläggning och bemannar avdelningen dygnet runt. Du kommer under det första halvåret arbeta måndag-fredag för att landa i din roll på hemavdelningen. Därefter påbörjar du en jourinskolning där vi delar jourlinje med gyn- barn- och öron/plastikoperation. Du kommer få en individuell introduktion inom samtliga sektioner som är anpassade utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling i nära samarbete med våra utbildningsansvariga.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Helena Spinord 018-617 29 10
Biträdande avdelningschef Charlotta Haglund 018-611 48 74 Facklig företrädare Vårdförbundet nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS04/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Akademiska sjukhuset (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9667814