Anestesisjuksköterska till Atleva Specialistvård i Malmö
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Beskrivning
Atleva Specialistvård är en vårdkoncern som startades 2008. Det nybildade affärsområdet Atleva Operation finns på tre orter och utför operationer i uppdrag från våra övriga affärsområden, HandCenter, FotCenter och Atleva Ortopedi.
Vår verksamhet i Malmö bedrivs dagtid må-fre i centralt belägna lokaler på Fridhemstorget, Regementsgatan 35 i Malmö. Vi utför dagligen operationer inom hand- och fotkirurgi. Även annan kirurgi kan bli aktuell i framtiden då vi har möjlighet att utöka vår verksamhet under tid.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en erfaren anestesisjuksköterska och som är en positiv och engagerad person. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och kan arbeta både i team och självständigt.
Du kommer att ingå i ett arbetslag som består av operationssjuksköterskor, undersköterskor, anestesiläkare samt operatör från respektive enhet.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Anestesisjuksköterska med flera års erfarenhet.
Du är flexibel, lyhörd inför dina arbetskamrater och tycker det är kul att arbeta i en organisation som är under utveckling.
Du kan ta egna initiativ, jobba självständigt och är intresserad av att utveckla rutiner och arbetssätt.
Du har ett utåtriktat sätt och kan representera kliniken i kontakt med patienterna.Anställningsvillkor
Arbete må-fre, viss kvälls tjänstgöring kan förekomma.
Friskvårdsbidrag på 4000kr
Förmiddagsfika, kaffe och frukt varje dag.
Tjänstepension enligt ITP 1
Sjukvårdsförsäkring
Vi kommer intervjua lämpliga kandidater löpande.
Vi tillämpar provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atleva Specialistvård AB
(org.nr 556812-3912), https://atleva.se
Regementsgatan 35 (visa karta
)
217 53 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Kontakt
Enhetschef
Marie Viktor 0406199112 Jobbnummer
9864179