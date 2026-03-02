Anestesisjuksköterska till Anestesimottagning Dagkirurgi Kristianstad
2026-03-02
Vill du vara med och göra skillnad för de dagkirurgiska patienterna?
Ta chansen att vara med i vår dagoperativa verksamhet med möjlighet att påverka! Nu välkomnar vi en anestesisjuksköterska som enbart arbetar dagtid och är ledig röda dagar och helger.
Hos oss på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) utför vi cirka 4000 dagoperativa operationer per år, varav ungefär en fjärdedel är barn. Dagkirurgi Kristianstad (DagOp) har totalt cirka 19 platser uppdelat i DagOp A som främst övervakar vuxna patienter och DagOp B som i första hand övervakar barn. Vår arbetsgrupp består av specialistsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och undersköterskor. I det dagliga arbetet finns det alltid två anestesiläkare tillgängliga.
Vi har en för Sverige unik anestesimottagning där anestesisjuksköterskor träffar alla dagoperativa patienter inför anestesi.
I besöket tas det hänsyn till människors lika värde oberoende förutsättningar och information ges gällande flödet innan, under och efter operationen. Utifrån besöket skapas en personcentrerad handlingsplan som är skräddarsydd och patientsäker utifrån varje patients specifika behov.
Arbetet på anestesimottagningen är spännande och utmanande genom att både skapa tillit och inge förtroende hos patienten men också se till att samarbetet med all berörd personal på operationsdagen fungerar smidigt.
Verksamhetsområde anestesi/operation/intensivvård bedriver verksamhet på CSK och består av centraloperation, uppvakningsavdelning dagkirurgi, anestesimottagning, postoperativ avdelning, sterilteknisk enhet, smärtmottagning samt intensivvårdsavdelning.
Nu söker vi en anestesisjuksköterska till oss på Dagoperation i Kristianstad.
• Här har jag ett omväxlande och självständigt arbete, säger Ulrika, anestesisjuksköterska.
Vi söker dig som uppskattar förnyelse, smidiga flöden, teamarbete och möjlighet att utveckla verksamheten. Som anestesisjuksköterska arbetar du på anestesimottagningen, med möjlighet till rotation till operationssal (C-Op) eller uppvakningsavdelning. På DagOp tar vi hand om patienter inom kirurgi, gynekologi, ortopedi, öron-, näs- och hals (ÖNH), tandvård och ögonsjukvård.
Hos oss erbjuder vi dig ett arbete med en stor variation inom en bred operationsverksamhet med patienter i varierande åldrar. Du får ett arbete där du känner att du gör skillnad och du bidrar till att våra patienter får den bästa vården. Vi erbjuder möjlighet till utveckling och fortbildning.
Låter detta intressant? Då ska du söka dig till oss!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Därtill har du en specialistutbildning i anestesi. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av liknande arbete är det meriterande för tjänsten.
Som person är du strukturerad och har en god organisationsförmåga, samtidigt som du kan prioritera i ditt arbete utifrån ändrade omständigheter. Vi värdesätter teamarbete och att du trivs att arbeta nära med kollegor i olika vårdprofessioner. För att trivas hos oss behöver du ha ett positivt förhållningssätt och sätter patientens bästa i fokus.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
