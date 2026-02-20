Anestesisjuksköterska till anestesi- och operationsavdelning ing 95-96
Verksamhetsområde anestesi operation och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vår verksamhet
Här på anestesi- och operationsavdelning ing 95-96 opererar vi inom specialiteterna gynekologi, obstetrik, urologi, endokrin- och kolorektalkirurgi. Ingreppen varierar i tid och omfattning. Gillar du tempoväxlingar är det här arbetsplatsen för dig! Vi utför elektiva operationer måndag till fredag, parallellt med detta har vi ett flöde med akuta operationer som löper under dygnets alla timmar. Under jourtid har vi en gemensam jourlinje där anestesin samarbetar med andra enheter.
Avdelningen består av sju operationssalar varav en disponeras av accessmottagningen och en är lokaliserad till förlossningen. Till detta har vi även en postoperativ- och till viss del dagkirurgisk verksamhet.
Vi eftersträvar teamarbete på operationssal där vi tar vara på varandras yrkeskunskap. Hela teamet på operationssalen tar ett gemensamt ansvar för ett effektivt och patientsäkert omhändertagande av patienten.
Vi är för tillfället inne i en spännande fas då vi etappvis renoverar våra operationssalar. Operationssalarna och samtliga personalutrymmen har fönster och bjuder på dagsljus och klassisk Uppsala vy.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla vår verksamhet. Arbetet är omväxlande och det finns goda möjligheter att utvecklas i din profession.
Ditt uppdrag
Som anestesisjuksköterska hos oss får du arbeta med varierade anestesiformer. Maskventilation, larynxmask och intubation kombineras med inhalationsanestesi eller TCI. EDA och spinal är vanligt förekommande. Du blir en del i ett team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att få arbeta självständigt. Tillsammans med kollegorna på sal och vår postoperativa avdelning kommer du vara en viktig kugge i verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom anestesisjukvård. Tidigare erfarenhet ses som meriterande.
Din kompetens
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du sätter alltid patienten i fokus, är ansvarstagande och motiveras av utvecklingsarbete. Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som anestesisjuksköterska med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individanpassad inskolning.
Du kommer under det första halvåret arbeta dagtid (må-fr) för att landa i din roll som anestesisjuksköterska. Därefter påbörjar du en jourinskolning där vi delar jourlinje med barn-, öron/plastik- och neuroanestesin. Du kommer få en individuell introduktion som är anpassad utifrån dina tidigare erfarenheter inom samtliga enheter. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling i nära samarbete med verksamhetsområdets utbildningsenhet.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Lotta Sjö, 018-611 48 82
Biträdande avdelningschef Julia Cohen, 018-611 57 33
Biträdande avdelningschef Karin Pona, 018-611 57 22
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
