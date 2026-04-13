Anestesisjuksköterska till Anestesi- och operationsavdelning i Hässleholm
2026-04-13
Gör skillnad. Varje dag.
Vi på operation i Hässleholm är ett glatt gäng anestesisjuksköterskor som nu söker ny kollega! Här får du ingå i ett familjärt gäng med god sammanhållning där vi stöttar varandra. Vi känner stolthet för vårt arbete och har det roligaste jobb man kan ha. Här kommer du att få vara med och påverka vår verksamhet och anestesisjuksköterskornas arbete.
Framför oss har vi projekt FORTH, framtidens ortopedi i Hässleholm, med högteknologiska operationssalar som kommer att ge oss nya spännande möjligheter. Det beräknas vara klart 2028. I det nya bygget inryms Operation/Anestesi avdelningen, Post Operativ/Dagkirurgi avdelning, sterilcentral, Ortoped avdelning samt Ortoped mottagning. Detta kommer bland annat innebära nytänkande utveckling av patientprocesser avseende logistik, patient, personal och utrustning.
Låter detta som någonting för dig? Välkommen till oss!
I Hässleholm finns det personliga och välkomnande sjukhuset med det stora drivet. Här finns närhet och det lilla sjukhusets fördelar kombinerat med kunskap och ödmjuk stolthet. Tillgänglighet och tillförlitlighet har blivit våra honnörsord.
Verksamhetsområde (VO) ortopedi bedriver verksamhet på sjukhusen i Hässleholm och Kristianstad. Anestesi- och operationsavdelningen i Hässleholm arbetar huvudsakligen med elektiva ortopediska operationer på hela rörelseapparaten. Ledartrosplastiker inom knä-, höft- och axelled tillhör våra specialiteter men vi utför även övriga ingrepp som ryggkirurgi, idrottsskador, händer, fötter samt tandbehandling i narkos.
Då Hässleholm är en järnvägsknutpunkt finns det goda kommunikationsmedel och sjukhuset ligger endast 10 minuters promenad bort.
Vill du veta mer om oss? Följ oss gärna på Instagram! instagram.com/hassleholmssjukhus/
Vi välkomnar nu en ny kollega till oss!
I rollen som anestesisjuksköterska arbetar du med peri-operativ omvårdnad och med sedvanliga arbetsuppgifter för en anestesisjuksköterska på operationsavdelningen. Vi arbetar i team med olika professioner och patientflödet är högt. Det finns möjlighet att variera avdelningsarbetet med preoperativt mottagningsarbete på vår anestesimottagning. Då vårt verksamhetsområde är en universitetssjukvårdsenhet, Center of Excellence, erbjuds våra anestesisjuksköterskor med intresse för forskning att ingå i vårt forsknings- och utvecklingsteam. Ambitionsnivån är hög och vi strävar mot våra gemensamma mål om att bli ett personligt sjukhus i framkant, som levererar kvalitet i världsklass.
• De flesta av våra patienter ingår i snabbspår och sövs med TCI, target controlled infusion, på Ultiva och Propofol. Vi ingår även i sjukhusets larmkedja där vi får bedöma och behandla akut sjuka patienter. Hos oss arbetar vi väldigt självständigt, berättar Linda, anestesisjuksköterska.
Du som nyanställd erbjuds en individuellt anpassad introduktion som bygger på dina tidigare erfarenheter och din kompetens. För oss är det viktigt att du som medarbetare vill växa och utvecklas tillsammans med verksamheten, därför erbjuder vi kontinuerlig vidareutbildning och kompetenshöjning inom området. Avdelningen följer kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor Sverige, utarbetad av Riksföreningen för anestesisjukvård.
• Vi är en liten, effektiv avdelning med stolta och engagerade medarbetare. Vi lägger stort fokus på att kunna erbjuda ett bra introduktionsprogram och god handledning.
Operationsverksamheten bedrivs dagtid måndag till fredag, anestesisjuksköterska finns i tjänst dygnet runt för att bistå i akuta tillstånd på sjukhuset. Denna annons gäller arbetstid förlagd till dagtid måndag till fredag. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har specialistutbildning inom anestesisjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser tidigare erfarenhet inom anestesisjukvård som meriterande.
För att trivas i rollen är det av stor vikt att du tycker om att arbeta i team och bidrar till fungerande samarbete även när tempot är högt. Arbetet kräver även att du tar eget ansvar och visar engagemang. Du har god självkännedom, är prestigelös och flexibel. Vidare är du lyhörd gentemot såväl patienter som kollegor i din omgivning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318353".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Esplanadgatan 19
281 25 HÄSSLEHOLM
Region Skåne, Hässleholms sjukhus
Jannice Persson, Enhetschef Jannice.E.Persson@skane.se 0451298706
9849442