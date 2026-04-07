Anestesisjuksköterska sökes till Operationsavdelningen Kungsbacka
Nu söker vi på Operationsavdelningen Kungsbacka en anestesisjuksköterska. Du kommer att välkomnas av en arbetsgrupp som präglas av gott samarbete och högt i tak.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå som en värdefull kompetens i teamet på Operationsavdelningen med vanligt förekommande arbetsuppgifter som anestesisjuksköterska. Som medarbetare på operation växlar du mellan att söva på operationssal och att tjänstgöra på uppvakningsavdelningen enligt rullande schema. Vi erbjuder dig som nyanställd ett introduktionsprogram anpassat efter dina tidigare erfarenheter.
Om arbetsplatsen
Operationsavdelningen på Hallands sjukhus Kungsbacka är en dagkirurgisk enhet. Vi arbetar måndag-fredag och vi har ledigt alla röda dagar. Vi arbetar dagtid, en tur i veckan till kl. 19 och vi slutar kl. 13:30 på fredagar. Vi är cirka 30 medarbetare bestående av undersköterskor, läkare samt IVA-, anestesi- och operationssjuksköterskor. Enheten har ett eget UVA dit patienterna kommer pre- och postoperativt.
Majoriteten av patienterna går hem samma dag och patienterna är både vuxna och barn från 8 år. Vi har tillgång till fyra slutenvårdsplatser måndag-torsdag på vårdavdelningen. Enheten har fyra operationssalar. Vi bedriver kirurgi inom allmän kirurgi, urologi, gynekologi, ÖNH och ortopedi, vilket gör det varierande och stimulerande. Enheten har även en egen sterilenhet som bemannas av särskild personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning anestesisjukvård.
Personliga egenskaper vi värdesätter hos dig är god samarbetsförmåga, en noggrannhet i ditt utförande och en positiv inställning till arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
434 40 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka Kontakt
Avdelningschef
Hanna Magnusson 0706802568 Jobbnummer
9840151