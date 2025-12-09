Anestesisjuksköterska, Nordiska Kliniken, Göteborg
2025-12-09
Nordiska Kliniken är en av Sveriges största och snabbast växande privata kliniker inom plastikkirurgi, estetiska behandlingar och medicinsk hudvård. Vi är idag ca 85 medarbetare.
Vår filosofi är att erbjuda högkvalitativa behandlingar och service i världsklass. Vi ställer höga krav på oss själva och vår kompetens för att kunna erbjuda moderna och säkra behandlingar av hög kvalitet.
Vår nya specialistklinik i Göteborg omfattar 1200 kvm och är toppmodernt utrustad med tre operationssalar, uppvakningsavdelning, mottagning- och behandlingsrum. Vi erbjuder exklusivitet, komfort och hög tillgänglighet för våra patienter från hela landet. Kliniken byggs just nu och står klar mars 2026.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en serviceinriktad och professionell anestesisjuksköterska med intresse för plastikkirurgi.
Du brinner för att ge god omvårdnad, hög servicenivå och ett professionellt personligt bemötande i patientarbetet. Du är självständig och flexibel, med lätthet att arbeta både i team och på egen hand. Du tar egna initiativ, ser vad som behöver göras och har förmågan att anpassa dig till våra arbetssätt. Vi värdesätter också att du har ett intresse för plastikkirurgi och vill utvecklas vidare i din profession.
Du är öppen för utvecklings- och förändringsarbete och vill, tillsammans med kollegor och chef, vara med och ständigt förbättra våra arbetssätt och patientflöden. Tidigare erfarenhet inom plastikkirurgi är meriterande, men inget krav.
Minst 3 års arbetserfarenhet som anestesisjuksköterska är ett krav.
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med vårt team på vår operationsavdelning i vår nya specialistklinik i Göteborg.
I rollen kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom anestesiområdet och ansvara för din egen operationssal. Du arbetar nära våra erfarna narkosläkare och bidrar aktivt till att skapa ett professionellt omhändertagande av våra patienter. Som anestesisjuksköterska hos oss får du en betydelsefull roll och blir en viktig del av vårt sammansvetsade team.
Tjänsteomfattning
Heltid (100%) men du arbetar ca 35h/vecka, under måndagar - torsdagar.
Deltid (50%) - Du jobbar måndagar - tisdagar
Anställningsform
Tillsvidareanställning.
Start för tjänsten
April 2026.
Skicka in din ansökan omgående då platsen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
